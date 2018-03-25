Yasak Elma 2. bölüm fragmanında Yıldız baş koyduğu yolda ilerliyor
Yasak Elma dizisi yayınlanan 2. bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Yıldız baş koyduğu yolda ilerlemekte kararlıdır. Bunun için ilk hedefi Ender’dir. İşte, Yasak Elma yeni bölüm fragmanı.
Yasak Elma dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Yıldız baş koyduğu yolda ilerlemekte kararlıdır. Bunun için ilk hedefi Ender’dir. Ender’in özel hayatının detaylarını öğrenmek için elinden geleni yapar. Zeynep Alihan’dan uzak durmak istese de başına gelen talihsiz kaza ikiliyi bir araya getirir. İşte, Yasak Elma yeni bölüm fragmanı.
İLK BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Yıldız’ın hayatı Ender Argun’la tanışınca değişir. Ender’in amacı Halit’ten boşanma planına Yıldız’ı alet etmektir. Ender’in ahlaksız teklifiyle ne yapacağını bilemeyen Yıldız, hayatının kararını vermek zorunda kalır. Kardeşi Zeynep ise Halit’in ortağı Alihan’ın şirketinde işe başlar. Yıldız hayallerine kavuşmanın peşindeyken, Zeynep hiç hayal etmediği olaylarla karşılaşacağı başlangıçlara yelken açar…
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