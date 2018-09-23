Yasak Elma 15. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
FOX TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen Yasak Elma dizisi 15. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Yeni bölüme kısa süre kala, yeni bölüme dair pek çok ipucu veren 15. bölüm 3. fragmanı da izleyiciyle paylaşıldı. Yasak Elma'nın bu haftaki bölümünde, Zeynep Alihan’dan uzak durmak istese de Alihan buna izin vermeyecek. Peki, Yasak Elma'nın yeni bölümünde neler olacak?
Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna ve Eda Ece gibi ünlü isimlerin yer aldığı Yasak Elma'nın 15. bölüm fragmanları yayınlandı. Yayınlanan fragmanlar, yeni bölümün heyecan dolu geçeceğinin sinyallerini verdi. İşte, Yasak Elma 15. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair kısa bir özet...
Yasak Elma'nın 24 Eylül Pazartesi akşamı ekranlara gelecek 15. bölümünde; Zeynep Alihan’dan uzak durmak istese de Alihan buna izin vermez. Zeynep’le konuşacak ve ondan bir şans daha isteyecektir. Bunu her zamanki gibi kendine özgü tarzıyla yaparak yine Zeynep’i şaşırtmayı başarır. Halit ve Yıldız’ın arası tam düzelmişken, Yıldız yeni bir skandala karışır ve evde yine gerginlik olur.
Ender, Yıldız ve Halit’i ayıramayacağına inanmaya başlayıp ümitsizliğe kapılmışken, evine gelen beklenmeyen misafirle bütün fikri değişir. Şans bu kez Ender’den yanadır.
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