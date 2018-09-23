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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
23.09.2018 - 20:55, Son Güncelleme:

Yasak Elma 15. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

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Yasak Elma 15. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

FOX TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen Yasak Elma dizisi 15. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Yeni bölüme kısa süre kala, yeni bölüme dair pek çok ipucu veren 15. bölüm 3. fragmanı da izleyiciyle paylaşıldı. Yasak Elma'nın bu haftaki bölümünde, Zeynep Alihan’dan uzak durmak istese de Alihan buna izin vermeyecek. Peki, Yasak Elma'nın yeni bölümünde neler olacak?

Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna ve Eda Ece gibi ünlü isimlerin yer aldığı Yasak Elma'nın 15. bölüm fragmanları yayınlandı. Yayınlanan fragmanlar, yeni bölümün heyecan dolu geçeceğinin sinyallerini verdi. İşte, Yasak Elma 15. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair kısa bir özet...

Yasak Elma'nın 24 Eylül Pazartesi akşamı ekranlara gelecek 15. bölümünde; Zeynep Alihan’dan uzak durmak istese de Alihan buna izin vermez. Zeynep’le konuşacak ve ondan bir şans daha isteyecektir. Bunu her zamanki gibi kendine özgü tarzıyla yaparak yine Zeynep’i şaşırtmayı başarır. Halit ve Yıldız’ın arası tam düzelmişken, Yıldız yeni bir skandala karışır ve evde yine gerginlik olur.

Ender, Yıldız ve Halit’i ayıramayacağına inanmaya başlayıp ümitsizliğe kapılmışken, evine gelen beklenmeyen misafirle bütün fikri değişir. Şans bu kez Ender’den yanadır.

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