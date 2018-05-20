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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiye yeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
20.05.2018 - 19:40, Son Güncelleme:

Yasak Elma yeni bölüm 3. fragmanında merak uyandıran telefon

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Yasak Elma yeni bölüm 3. fragmanında merak uyandıran telefon

Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanları arka arkaya yayınlandı. Geçtiğimiz hafta Alihan'ın ayrılık kararıyla ekran başına kilitleyen Yasak Elma'nın 10. bölüm 3. fragmanına Zeynep'e gelen telefon damga vurdu. Yeni bölümde Alihan’ın korkuları yüzünden verdiği ani karar, Zeynep’i kahrediyor. Erim’in anı rahatsızlığı ise dengeleri değiştirecek bir gelişmeye neden oluyor. İşte Yasak Elma yeni bölüm fragmanları!

Pazartesi günleri ekranlara gelen Yasak Elma dizisinin 21 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanacak olan 10. bölüm 3. fragmanı da yayınlandı. Geçtiğimiz hafta ekranlara gelen bölümündeki bazı olayların aydınlanacağı 10. bölümde neler olacağını merak eden diziseverler fragmanı araştırmaya başladı. Peki, Yasak Elma'nın 10. bölümünde neler olacak? Yayınlanan fragmanlarda neler var?

YASAK ELMA 10. BÖLÜM ÖZETİ

Yasak Elma dizisinin 21 Mayıs Pazartesi akşamı ekranlara gelecek olan 10. bölümüne ait 2 fragman izleyicilerle paylaşıldı. Yayınlanan fragmanlarda dikkat çekici diyalog ve olaylar var. Dizinin yayınalnacak olan yeni bölümünde, Alihan’ın korkuları yüzünden verdiği ani karar, Zeynep’i perişan eder ve işten ayrılmaya karar verir. Alihan ise ondan ayrılmasına rağmen onu her gün görmemeyi kabul edemez. Bu arada şirkete Alihan’ın Amerika’da çalışan üst düzey  yöneticisi Cem genel müdür olarak gelir. Ender Yıldız’ı bütün cemiyete rezil etmenin yolunu bulur. Erim’in anı rahatsızlığı Halit’i hayati bir karar vermek zorunda bırakır…

GEÇEN HAFTA NE OLMUŞU?

Yasak Elma'nın geçtiğimiz hafta yayınlanan 9. son bölümünde, Halit’in hazırlattığı evlilik sözleşmesini imzalatmak istemesi üzerine Yıldız çok şaşırmıştır. Ama Halit’i de kaybetmek ve şüphelendirmek istemez. Ender, tüm olanlardan  sonra Yıldız’dan intikam almakta ve onun bir açığını yakalamakta da kararlıdır. Yıldız ve Halit’in evliliği yüzünden yanlış anlaşılmak istemeyen Zeynep ise Alihan ile yaşadıkları ilişkiyi saklamaya karar verir. Yavaş yavaş Zeynep’e  aşık olduğunu fark eden Alihan bu aşkın onu değiştirdiğinin farkına varır. Bunun üzerine ise yapacağı yeni hamle ile Zeynep’i hem şaşırtacak hem de çok üzecektir...

YASAK ELMA'NIN GENEL KONUSU

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender Yıldız’ı  kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur. Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır.  Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız’ın  vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.

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