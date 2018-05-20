Yasak Elma yeni bölüm 3. fragmanında merak uyandıran telefon
Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanları arka arkaya yayınlandı. Geçtiğimiz hafta Alihan'ın ayrılık kararıyla ekran başına kilitleyen Yasak Elma'nın 10. bölüm 3. fragmanına Zeynep'e gelen telefon damga vurdu. Yeni bölümde Alihan’ın korkuları yüzünden verdiği ani karar, Zeynep’i kahrediyor. Erim’in anı rahatsızlığı ise dengeleri değiştirecek bir gelişmeye neden oluyor. İşte Yasak Elma yeni bölüm fragmanları!
Pazartesi günleri ekranlara gelen Yasak Elma dizisinin 21 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanacak olan 10. bölüm 3. fragmanı da yayınlandı. Geçtiğimiz hafta ekranlara gelen bölümündeki bazı olayların aydınlanacağı 10. bölümde neler olacağını merak eden diziseverler fragmanı araştırmaya başladı. Peki, Yasak Elma'nın 10. bölümünde neler olacak? Yayınlanan fragmanlarda neler var?
YASAK ELMA 10. BÖLÜM ÖZETİ
Yasak Elma dizisinin 21 Mayıs Pazartesi akşamı ekranlara gelecek olan 10. bölümüne ait 2 fragman izleyicilerle paylaşıldı. Yayınlanan fragmanlarda dikkat çekici diyalog ve olaylar var. Dizinin yayınalnacak olan yeni bölümünde, Alihan’ın korkuları yüzünden verdiği ani karar, Zeynep’i perişan eder ve işten ayrılmaya karar verir. Alihan ise ondan ayrılmasına rağmen onu her gün görmemeyi kabul edemez. Bu arada şirkete Alihan’ın Amerika’da çalışan üst düzey yöneticisi Cem genel müdür olarak gelir. Ender Yıldız’ı bütün cemiyete rezil etmenin yolunu bulur. Erim’in anı rahatsızlığı Halit’i hayati bir karar vermek zorunda bırakır…
GEÇEN HAFTA NE OLMUŞU?
Yasak Elma'nın geçtiğimiz hafta yayınlanan 9. son bölümünde, Halit’in hazırlattığı evlilik sözleşmesini imzalatmak istemesi üzerine Yıldız çok şaşırmıştır. Ama Halit’i de kaybetmek ve şüphelendirmek istemez. Ender, tüm olanlardan sonra Yıldız’dan intikam almakta ve onun bir açığını yakalamakta da kararlıdır. Yıldız ve Halit’in evliliği yüzünden yanlış anlaşılmak istemeyen Zeynep ise Alihan ile yaşadıkları ilişkiyi saklamaya karar verir. Yavaş yavaş Zeynep’e aşık olduğunu fark eden Alihan bu aşkın onu değiştirdiğinin farkına varır. Bunun üzerine ise yapacağı yeni hamle ile Zeynep’i hem şaşırtacak hem de çok üzecektir...
YASAK ELMA'NIN GENEL KONUSU
Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur. Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.
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