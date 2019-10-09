Yaralı Kuşlar’ın Doğan'ından yeni bir kitap: “Kara Kapan”
Kanal D’nin hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan günlük dizisi “Yaralı Kuşlar”da Doğan karakterine hayat veren oyuncu-yazar Sezgin Irmak yeni kitabı Kara Kapan’ı okuyucuların beğenisine sundu.
Zehr-i Bal serisiyle büyük beğeni toplayan Sezgin Irmak, beklenen son kitabı Kara Kapan ile okuyucuyu psikolojik bir gerilime sürüklüyor.
Irmak, akıcı üslubu ve yoğun matematik içeren kurgusuyla okura unutulmaz bir roman vadediyor
Çeşitli tiyatro oyunlarının yanı sıra Yaralı Kuşlar dizisinin Doğan’ı olarak da tanınan Sezgin Irmak, Zehr-i Bal serisinin ardından altıncı kitabı Kara Kapan ile okurla yeniden buluştu. Psikolojik-gerilim kategorisine iddialı bir giriş yapan Irmak, Kara Kapan kitabında geçmişinden pişmanlıklar duyan ve telafisi için mücadele veren bir adamın hayatından kesiti konu alıyor. Okur bu romanı, parçalanmış bir ailede büyüyen Kenan’ın, Kara Kapan’a düşmesiyle hatalarla yüzleşmesini, çıkış anahtarını ve gerçeklere ulaşabilmesini, ancak bulmacanın parçalarını birleştirerek çözebilecek.
Hikayesi ile izleyiciyi derinden etkileyen Yaralı Kuşlar, yeni bölümleri ile hafta içi saat 16.00’da Kanal D’de...
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