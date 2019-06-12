‘Yaralı Kuşlar’a yurt dışında büyük ilgi!
Kanal D’nin ilgiyle izlenen günlük dizisi Yaralı Kuşlar, yurt dışına satıldı.
Uluslararası pazarda kendine yer edinen dizi ilk olarak Bosna Hersek’in en çok izlenen TV kanallarından OBN kanalında izleyici ile buluşmaya başladı. Yıllar önce ailesinden koparılmış ve bambaşka bir yaşam sürmeye zorlanan Ömer ile ablası sandığı Meryem’in yaşama tutunma çabasını konu alan Yaralı Kuşlar, önümüzdeki haftalarda başka ülkelerde de ekrana gelmeye başlayacak.
Dramatik hikayesi ile izleyiciyi derinden etkileyen Yaralı Kuşlar, yeni bölümleri ile hafta içi her gün Kanal D’de..
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