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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
19.11.2019 - 15:52, Son Güncelleme:

Yaralı Kuşlar son bölümü kesintisiz izle - Yaralı Kuşlar son bölümün tam hali…

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Yaralı Kuşlar son bölümü kesintisiz izle - Yaralı Kuşlar son bölümün tam hali…

Yaralı Kuşlar hafta içi her gün aynı saate izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. 18 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlanan Yaralı Kuşlar'ın 156. Bölümünde Levent Meryem’e yargısız infaz yaptığını fark etmiş, onunla iletişim kurmaya çalıştı. Gelişmeleri kaçıranlar Yaralı Kuşlar son bölümünü kesintisiz izlemenin yollarını arıyor. İşte, dizinin son bölümünde yaşananlara ilişkin detaylar ve Yaralı Kuşlar tam hali…

Kanal D'nin sevilen günlük dizisi Yaralı Kuşlar'ın son bölümü hafızalardaki yerini koruyor. Her gün başka bir gelişmenin olduğu Yaralı Kuşlar son bölümünde  Bahadır gelinliği Melis’in yaktığını, Melis Hülya ile konuşurken öğrendi. Bu gelişme ardından olacaklar bilinmezliğini korurken son bölümü kaçıranlar internet üzerinden  Yaralı Kuşlar'ın 156. Bölümünü izlemeye çalışıyor.

Aşağıda yer verdiğimiz videoya tıklayarak Yaralı Kuşlar son bölümü kesintisiz izleyebilirsiniz. 

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Levent olan biteni düşündüğünde, gelinlik yanarken Meryem’in şaşkın olduğunu fark eder ve onun suçlu olmadığını düşünmeye başlar. Fakat Meryem Levent’in kendisine tekrar yargısız infaz yapması nedeniyle oldukça kırılmıştır ve ona karşı soğuk davranmaktadır. Cemil ve Ayşe barışmış, birbirine kavuşmuştur. Bunu kutlamak isteyen Mine ve Doğan onlara bir kutlama yemeği düzenler. Bu sırada Mine’nin peşindeki adamlar tekrar kafeye gelir. Herkes bu durumdan endişe duymaya başlar. Levent Meryem’e yargısız infaz yaptığını fark etmiş, onunla iletişim kurmaya çalışır. Bahadır ise Melis’in dolduruşuna gelmiştir. Fakat bu çok da uzun sürmez. Bahadır gelinliği Melis’in yaktığını, Melis Hülya ile konuşurken öğrenir. Bahadır öğrendiği bu bilgi ile ne yapacaktır?

 

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