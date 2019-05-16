Yaralı Kuşlar setinin neşesi küçük Ömer!
Kanal D’nin günlük dizisi Yaralı Kuşlar’ın küçük oyuncusu Emre Mete Sönmez, setin neşe kaynağı oldu.
Yıllar önce ailesinden koparılmış ve bambaşka bir yaşama mecbur bırakılmış küçük Ömer’in (Emre Mete Sönmez), ablası bildiği Meryem’le (Gizem Arıkan) hayata tutunma çabasını konu alan Yaralı Kuşlar, izleyiciyi dramatik hikayesiyle etkilemeye devam ediyor.
Dizinin takipçilerine duygusal anlar yaşatan 5 yaşındaki Emre Mete Sönmez, kamera arkasında ise tüm setin neşesi oluyor. Dramatik sahnelerin yoğun olduğu dizide küçük oyuncuya yaşam koçu ve pedagog eşlik ediyor.
Ömer karakterinin başına gelen zorlayıcı olayları içselleştirmeden, bunun bir rol olduğunu bilerek hareket etmesini sağlayan danışmanlar, aynı zamanda Emre Mete’nin sette eğlenip keyifli zaman geçirmesini de sağlıyor. İki uzman, küçük oyuncunun hem fiziksel hem de zihinsel gelişimini de destekliyor.
Yapımını Stellar Yapım’ın, yapımcılığını İnci Gülen Oarr’ın üstlendiği Yaralı Kuşlar, hafta içi her gün Kanal D’de…
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