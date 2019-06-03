Yaralı Kuşlar neden yok, yeni bölüm ne zaman?
Kanal D ekranlarında günlük olarak yayınlanan Yaralı Kuşlar dizisinin yayın akışında yer almaması kafalarda soru işareti bıraktı. Her gün aynı saate yayınlanan dizi, en son 31 Mayıs Cuma günü izleyici karşısına çıkmıştı. Yayın akışında olmayan dizinin takipçileri 'Yaralı Kuşlar bitti mi, neden yok, yeni bölüm ne zaman?' Gibi sorulara internet üzerinden yanıt arıyor. İşte, Yaralı Kuşlar dizisinin akıbeti
Yıllar önce ailesinden koparılmış ve bambaşka bir yaşama mecbur bırakılmış küçük Ömer’in, ablası bildiği Meryem’lehayata tutunma çabasını konu alan Yaralı Kuşlar, dizinin 3-7 Haziran tarihleri boyunca ekranlarda olmayacak. Bayram nedeniyle ekran macerasına ara veren Yaralı Kuşlar, 10 Haziran Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Hülya'nın merdivenlerden düşmesiyle konaktakiler oldukça panikler. Melis ablasının düşmesiyle şoka girer. Meryem, kararını verir ve Levent'le konuşmaya gider. Meryem, odasına bırakılan paraları alır ve Levent'e bırakarak haksızlığa uğradığını anlatır. Ayşe, Meryem'e destek olur ve yanında olduğunu hissettirir. Tekin, Meryem ve Levent'in arasını açmaya kararlıdır. Durmuş, parasını kumarda harcamaya devam eder. Doğan ise Durmuş'un neler çevirdiğini anlamaya çalışır. Hülya, apar topar alındığı ameliyat sonrası hafıza kaybı tehlikesi vardır.
Durmuş, Meryem'i evde gördükçe yakasına yapışır ve çalışması için diretir. Genç kız kabus dolu günlere geri döner. Konaktaki hemen hemen herkes hastanededir ve Ömer bu yokluğu fırsat bilerek konaktan kaçmaya çalışır. Levent, Meryem'le tekrar yüzleşmek ister. Konuşmak için Meryem'in yanına giden genç adam Meryem'e inanmaz ve kafasında bin bir türlü soru işaretleri vardır. Tekin ise Meryem ve Levent'i izlemeye devam eder
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