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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.09.2019 - 13:52, Son Güncelleme:

Yaralı Kuşlar benim ikinci ailem oldu

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Yaralı Kuşlar benim ikinci ailem oldu

Kanal D’nin günlük dizisi Yaralı Kuşlar, hikayesi ile olduğu kadar oyuncularıyla da adından söz ettiriyor.

Dizide Bahadır karakterine hayat veren Utku Çorbacı’yı dizi çekimleri dışında İstanbul’da yakalamak imkansız. Oda birçok sanatçı gibi iki yıl önce İstanbul’da yaşamayı bırakmış. Lüleburgaz’da çiftlik hayatı yaşayan ünlü oyuncu yeni hayatı ve Yaralı Kuşlar ile ilgili;

"İstanbul kalabalık ve trafik nedeniyle mutsuz bir şehir.  Hepimiz bu kaosun içinde çok yoruluyor, mutsuz oluyoruz. Edip Cansever bir şiirinde ‘İnsan yaşadığı yere benzer…’ diyor. Çocukluğumdan beri diğer büyük tutkum da şiir...  Cansever’in bu dizeleri hayatım için belirleyici oldu. Ben de mutluluğu tercih ederek doğduğum ve yaşadığım şehri değiştirmeye karar verdim. İstanbul’a setim olduğu günler geliyorum. Çok yoğun çalışmamıza rağmen İstanbul’da en mutlu olduğum yer, set ortamımız. Ekibimizle uzun zamandır birlikteyiz. Ailemizden çok birbirimizi görüyoruz. Çok keyifli ve mutlu çalışıyoruz. Yaralı Kuşlar benim ikinci ailem.” dedi

Yaralı Kuşlar benim ikinci ailem oldu

 

“Yaşadığınız şehre katkı sunmanız gerekiyor.”

Lüleburgaz Tiyatro Akademisi’nin Sanat Danışmanlığı’nı kabul ederek burada da başarılı işlere imza atan Utku Çorbacı;  “Yaşadığınız şehre katkı sunmanız gerekir. Her yıl Lüleburgaz’da ki akademimizde yüzlerce çocuğu ve genci sanatla buluşturuyoruz. Birçoğu konservatuvarları kazanarak geleceğin sanatçı adayları oluyorlar. Yaşadığım yere olumlu katkılarda bulunabilmek beni ayrıca mutlu ediyor.” dedi.

Başarı oyuncunun bu çabaları 2019 Yeni Tiyatro Anadolu Emek ve Başarı Ödülleri’n de ‘Sanata Katkı’ ödülünü almasına sebep olmuştur.

Hikayesi ile izleyiciyi derinden etkileyen Yaralı Kuşlar, yeni bölümleri ile hafta içi her gün Kanal D’de..

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