Yaralı Kuşlar benim ikinci ailem oldu

Dizide Bahadır karakterine hayat veren Utku Çorbacı’yı dizi çekimleri dışında İstanbul’da yakalamak imkansız. Oda birçok sanatçı gibi iki yıl önce İstanbul’da yaşamayı bırakmış. Lüleburgaz’da çiftlik hayatı yaşayan ünlü oyuncu yeni hayatı ve Yaralı Kuşlar ile ilgili;

"İstanbul kalabalık ve trafik nedeniyle mutsuz bir şehir. Hepimiz bu kaosun içinde çok yoruluyor, mutsuz oluyoruz. Edip Cansever bir şiirinde ‘İnsan yaşadığı yere benzer…’ diyor. Çocukluğumdan beri diğer büyük tutkum da şiir... Cansever’in bu dizeleri hayatım için belirleyici oldu. Ben de mutluluğu tercih ederek doğduğum ve yaşadığım şehri değiştirmeye karar verdim. İstanbul’a setim olduğu günler geliyorum. Çok yoğun çalışmamıza rağmen İstanbul’da en mutlu olduğum yer, set ortamımız. Ekibimizle uzun zamandır birlikteyiz. Ailemizden çok birbirimizi görüyoruz. Çok keyifli ve mutlu çalışıyoruz. Yaralı Kuşlar benim ikinci ailem.” dedi





“Yaşadığınız şehre katkı sunmanız gerekiyor.”

Lüleburgaz Tiyatro Akademisi’nin Sanat Danışmanlığı’nı kabul ederek burada da başarılı işlere imza atan Utku Çorbacı; “Yaşadığınız şehre katkı sunmanız gerekir. Her yıl Lüleburgaz’da ki akademimizde yüzlerce çocuğu ve genci sanatla buluşturuyoruz. Birçoğu konservatuvarları kazanarak geleceğin sanatçı adayları oluyorlar. Yaşadığım yere olumlu katkılarda bulunabilmek beni ayrıca mutlu ediyor.” dedi.

Başarı oyuncunun bu çabaları 2019 Yeni Tiyatro Anadolu Emek ve Başarı Ödülleri’n de ‘Sanata Katkı’ ödülünü almasına sebep olmuştur.

Hikayesi ile izleyiciyi derinden etkileyen Yaralı Kuşlar, yeni bölümleri ile hafta içi her gün Kanal D’de..