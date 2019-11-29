Yaralı Kuşlar 165. final bölümü ile ekranlara veda etti!
Yaralı Kuşlar 165. bölümü ile son kez izleyicilerinin karşısına çıktı. Kadrosunda Gizem Arıkan, Ali Yasin Özegemen, Özgür Özberk gibi isimler yer alan Yaralı Kuşlar dizisinin final bölümünde Melis gerçek manada Meryem ve Levent'in hayatını alt üst etmek için mücadele etmektedir. İşte, Yaralı Kuşlar 165. final bölümü ve özet bilgileir
Final bölümü ile izleyici karşısına çıkan Yaralı Kuşlar dizisinde yaşananlar;
Ömer’i Nurgül’ün kanlılarının kaçırmış olabileceğinden şüphelenen Levent onu aramış, ondan Ömer’in aslında kendi oğlu olduğunu öğrenmiştir. Melis’in hem bu durumla hem de Tekin’le bağlantısı olduğunu öğrenen Levent, duruma bir anlam veremez. Efe’nin aslında uzun zamandır Ömer olarak yanında yaşadığını öğrenmek onu şaşkına çevirmiştir. Melis’in uzun zamandır bu bilgiyi gizlediğini öğrenince, Ömer’i kaçıranın da o olabileceğini düşünür.
Hülya yaptıkları her şeyin Durmuş’un konuşmasıyla açığa çıkacağından korkup Melis’le birlikte bir plan yapar. Evdeki takıları alıp evi terk eder. Melis’le birlikte kaçmayı düşünmektedir. Melis ise Meryem’i öldürmeyi aklına koymuştur. Ömer’i yem olarak kullanarak Meryem’i kendisine çekmeye çalışacaktır. Hülya’yla birlikte kaçmayı kabul etmez. Levent ve Meryem Melis’in Ömer’i kaçırdığı yeri bulabilecek, Ömer’i kurtarabilecek midir? Hülya ve Melis ile ilgili gerçekler ortaya çıkacak mıdır? Melis gerçekten planladığı gibi Meryem ve Levent’in hayatını altüst edebilecek midir? Levent, Meryem ve Ömer bir aile olabilecek midir
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