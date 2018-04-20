Yankı Alper kimdir, kaç yaşında?
Yankı Alper, konuk olduğu programlarda gündeme gelmeye devam ediyor. Çok küçük yaşlardan bu yana müzikle iç içe olan Yankı Alper, ben bir kere sevmişim, madem, o gün bu gün değil ve bin pişmanım şarkılarıyla tanınıyor. İşte Yankı Alper’in hayatına ilişkin bilgiler!
Şarkıcı, şarkı yazarı ve besteci kimlikleri bulunan Yankı Alper, 1982 yılında Mersin’de doğdu. Mersin Özel Toros Kolleji'ni bitirdikten sonra Doğu Akdeniz Üniversitesi Bankacılık ve Finans bölümünü kazandı. İlerleyen dönemde üniversitenin müzik bölümüne geçiş yaparak eğitimini sürdürdü.
Çok küçük yaşlarından itibaren müziğe ilgi duyan Yankı Alper, müzik dünyasına Kıbrıs’ta başladı. Gece hayatında solistliktik yapan sanatçı, 2005 yılında İstanbul'a yerleşmiş ve buradaki işletmelerde sahne almaya başladı. 2009 yılında MüsiCAT firması ile anlaşmış ve ilk solo albümünü hazırladı. Albümde yer alan şarkıların dördü kendine aitti. Kaç Yazar? şarkısı albümün çıkış parçasıyla adından söz ettirdi. Albümün ismi ise sanatçının adı ile aynı olarak "Yankı Alper" olmuştur. Şarkıcılığın yanı sıra şarkı yazarlığı da yapmaktadır
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