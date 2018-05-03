Yakup Yavru kimdir kaç yaşında?
Yakup Yavru, son günlerin araştırılan isimleri arasında yer aldı. Birçok film ve dizide boy gösteren Yakup Yavru, oyunculuğa öğrencilik yıllarında merak saldı. Öğretmenliği esnasında ise bu isteğini yerine getirmiştir. Peki, Yakup Yavru kimdir kaç yaşındadır? İşte, oynadığı projeler hakkında bazı bilgiler
Yakup Yavru, 1 Mart 1952 tarihinde Amasya’da doğdu. Öğretmen okulundan mezun olduktan sonra birçok şehirde görev aldı.
Öğretmenlik yaptığı dönemde tiyatro ile de ilgilenmeye başlayan Yakup Yavru, “Bana Sevgiyi Anlat” isimli dizi ile oyunculuk kariyerine başladı. “Böyle Mi Olacaktı?”, “İkinci Bahar”, “Marziye”, “Unutabilsem”, “En Son Babalar Duyar”, “Kınalı Kar”, “Mihriban”, “Geniş Aile”, “Papatyam” gibi televizyon yapımlarında yer alan Yavru birçok reklam filminde de yer aldı.
Yakup Yavru ayrıca; “Babam ve Oğlum”, “Kutsal Damacana”, “Recep İvedik”, “Destere”. “Ceberrut”, “Baş Belası”, “Benzersiz”, “Aşka Geldik”, “Kiraz Mevsimi” gibi filmlerde de rol aldı.
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