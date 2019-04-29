Yakında başlıyor
KANAL D’de eğlence ve bilginin bir arada olduğu yeni bir program başlıyor.
Yapımcılığını PH Yapım Hülya Sepken’in üstlendiği, sunuculuğunu Eylül Öztürk’ün yaptığı “Eylül Öztürk ile Hey Anne!”de hamilelik, doğum, yeni doğan bakımı, anne-baba olma psikolojisi, hem anne hem çocuk için sağlıklı beslenme önerileri ile ilgili tüm konular, uzman konuklar eşliğinde ekrana gelecek. Geçtiğimiz şubat ayında anne olan Öztürk, ünlü annelerin bilinmeyen yönlerini de yakında başlayacak programda izleyiciyle buluşturacak.
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