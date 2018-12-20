Yağnur’un ve Cansu arasında tartışma…
Kanal D’nin sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı, beğeni ile izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da bugün; Yağnur ile Cansu arasında güzel başlayan bir sohbet yavaş yavaş tartışmaya döndü.
Cansu ve Yağnur arasında yaşanan güzellik konusu bugün de devam etti. Stüdyoda izlettirilen Yağnur'un nikah görüntüleri güzel eleştiriler almaya başladı. Özellikle Cansu, Yağnur'un şimdiki halinin güzelliğini övmeye başladı. 10 yıl önceki halinden, şimdiki halinin daha güzel olduğunun iltifatını yaptı. Hatta Cansu, 10 yıl sonra onun kadar güzel olamayacağını söyledi. Yağnur, övgüler için öncelikle Cansu'ya, sonra diğer gelinlere teşekkür etti. Fakat teşekkür esnasında söylediği bir cümle, Rümeysa tarafından farklı yorumlanınca ortalık karıştı. Birbirlerine övgüler düzen Cansu ve Yağnur tartışmaya başladı...
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleri ile hafta içi her gün saat 12.15’te Kanal D’de.
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