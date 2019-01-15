Yağnur’u ağlatan gerginlik…
Kanal D’nin sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı, beğeni ile izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da bugün; Yağnur, Songül Hanım’ın kendisi ve kayınvalidesine yaptığı tavır sonrası gözyaşlarına boğuldu.
Fatih Ürek, kayınvalideler odasında Songül Hanım ve Nilgün Hanım arasındaki tartışmayı gün sonu değerlendirmesine taşıdı. Yağnur, kayınvalidesi Nilgün Hanım’ı korumak için fikirlerini söylemeye başladı. Songül Hanım’ı fevri ve agresif olmakla suçlayınca iki tarafta gerilmeye başladı. Songül Hanım, Nilgün Hanım’a tartıştıkları konu üzerinden kendisini samimi bulmadığını söyledi. Tartışma daha da hararetlenince Yağnur sinirlerine hakim olamadı ve ağlamaya başladı...
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleri ile hafta içi her gün saat 12.15’te Kanal D’de.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle