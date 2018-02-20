Yağmur Banda kimdir? Survivor Yağmur kaç yaşında?

Survivor 2018 yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Birçok Survivor izleyicileri Yağmur Banda'nın geçmişini ve özel hayatını merak etmeye ve araştırmaya başladı. Yağmur Banda'nın kişisel yaşamı ve Survivor takipçilerinin ilgisini çekmeye başladı. Yağmur Banda kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

YAĞMUR BANDA KİMDİR?

1998 yılında dünyaya gelen Yağmur Banda aslen İzmirlidir. Lise mezunu olan Banda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tekwando takımında yer alan bir sporcudur. Spor kariyeri boyunca, Türkiye Şampiyonluğu'nun yanı sıra birçok defa 2.'lik ve 3.'lük derecelerinin sahibi olan Yağmur Banda, Taekwondo'nun dışında birçok spor dalıyla da yakından ilgilenmektedir. Son olarak, Survivor 2018 All Starlar-Gönüllüler yarışmasında yer alan Yağmur Banda, Gönülüller takımında mücadele ediyor.

Survivor'a katılmadan önce verdiği röportajda, antreman yapmayı çok sevdiğini ve Survivor adasında en çok takım arkadaşlarını özleyeceğini söyleyen Yağmur Banda, 3 yaşından beri spor yaptığını vurguladı. Survivor'daki hedefinin kesinlikle şampiyonluk olduğunu söyledi.