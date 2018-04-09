Yağmur Banda kimdir? Survivor Yağmur kaç yaşında ve nereli?
Geçtiğimiz günlerde yapılan format ve takım değişikliklerinin ardından Survivor 2018 tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmada güzel fiziği ile dikkat çeken isimlerden biri de genç yarışmacı Yağmur Banda oldu. Yağmur Banda'nın kaç yaşında ve kim olduğunu merak eden Survivor izleyicileri, Yağmur Banda hakkında araştırma yapıyor. Peki, Yağmur Banda kimdir? Survivor Yağmur Banda kaç yaşında?
Survivor 2018'deki hırsı ve mücadele azmi ile dikkatleri üzerine çeken gönüllüler takımının yarışmacısı Yağmur Banda, son günlerde en çok merak edilen isimlerden oldu. Yağmur Banda'nın kim olduğunu ve yaşını merak eden seyirciler bu konuda internette araştırma yapıyor. İşte, Survivor Yağmur Banda hakkında merak edilen her şey...
YAĞMUR BANDA KİMDİR?
1998 yılında dünyaya gelen Yağmur Banda aslen İzmirlidir. Lise mezunu olan Banda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tekwando takımında yer alan bir sporcudur. Spor kariyeri boyunca, Türkiye Şampiyonluğu'nun yanı sıra birçok defa 2.'lik ve 3.'lük derecelerinin sahibi olan Yağmur Banda, Taekwondo'nun dışında birçok spor dalıyla da yakından ilgilenmektedir. Son olarak, Survivor 2018 All Starlar-Gönüllüler yarışmasında yer alan Yağmur Banda, Gönülüller takımında mücadele ediyor.
Survivor 2018’in diğer pek çok yarışmacısı gibi Yağmur Banda da Instagram hesabından veda paylaşımında bulunmuştu. Takipçilerinden destek isteyen Yağmur Banda, Survivor tanıtımında çekilen fotoğrafını paylaşarak altına şunları yazmıştı:
İzmir’de başlayan hırslı yolculuğumun sonundayım... Dominik Cumhuriyetine hakim olmaya gidiyorum.. Hayatım boyunca istediğim her şeyi emek vererek başardım, hep mücadele ettim.. Bu yola hedeflerim için çıktım. Beni tanımadan, görmeden seven tüm takipçilerim, her an destekçim olan ailem ve arkadaşlarım, bundan sonraki etapta desteğinize daha fazla ihtiyacım olacak..
Yağmur Banda, Survivor 2018 yarışmasında Gönüllüler kadrosunda yer alan iddialı yarışmacı yarışmacı şu ana kadar topladığı 47 puanla 14. sırada bulunuyor.
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