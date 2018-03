Yağmur Banda kimdir? Survivor Yağmur kaç yaşında?

22 isim arasında 17. Sırada yer alan ve şu ana kadar 41 puan toplayan Yağmur Banda’nın hayatına ilişkin detayları derledik.



Aslen İzmirli olan Yağmur Banda, 1998 yılında doğdu. İlkokul yaşlarından beri sporla iç içe olan Yağmur Banda, 12 yıldır tekvando yapıyor. Türkiye ve Balkan şampiyonluğunun yanı sıra 2014 yılında Avrupa şampiyonluğu bulunan genç yarışmacı, Instagram hesabından sportmen kişiliğini gözler önüne seren paylaşımlar yapıyor.



Survivor 2018’in diğer pek çok yarışmacısı gibi Yağmur Banda da Instagram hesabından veda paylaşımında bulunmuştu. Takipçilerinden destek isteyen Yağmur Banda, Survivor tanıtımında çekilen fotoğrafını paylaşarak altına şu notu düşmüştü:



İzmir’de başlayan hırslı yolculuğumun sonundayım.. Dominik Cumhuriyetine hakim olmaya gidiyorum.. Hayatım boyunca istediğim her şeyi emek vererek başardım, hep mücadele ettim.. Bu yola hedeflerim için çıktım. Beni tanımadan, görmeden seven tüm takipçilerim, her an destekçim olan ailem ve arkadaşlarım, bundan sonraki etapta desteğinize daha fazla ihtiyacım olacak..



Sizleri cok seviyorum. Ben kendime güveniyorum siz de güveninizi eksik etmeyin.. Hoşçakalın