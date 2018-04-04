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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
04.04.2018 - 13:37, Son Güncelleme:

Yağız Kaya kimdir? Türkücü Yağız kaç yaşında, nereli?

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Yağız Kaya kimdir? Türkücü Yağız kaç yaşında, nereli?

Yağız Kaya, son günlerde en çok merak edilen ve araştırılan isimlerden biri oldu. Zaman zaman basında yer alan haberler ve katıldığı televizyon programları sonrası gündem olan Yağız'ın hayranları, ünlü türkücü hakkında merak ettikleri konuları internette araştırıyor. Peki, türkücü Yağız kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?

Özellikle yaptığı müzikal çalışmalar, çıkardığı albümler ve seslendirdiği türkülerle hafızalara kazınan Yağız Kaya hakkında detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar internette Yağız'ın kariyeri ve kim olduğuna dair araştırma yapıyor. Peki, Yağız Kaya kimdir? Yağız kaç yaşında, aslen nereli? İşte Yağız hakkında tüm merak edilen her şey...

YAĞIZ KAYA KİMDİR?

1976 yılında Sivas ilinin bir ilçesi olan Divriği'de dünyaya gelen Yağız Kaya, müzik piyasasında daha çok adı ile tanınmaktadır. 5 çocuklu bir ailenin en küçüğü olan Yağız, küçük yaşlardan itibaren müziğe ve türkülere ilgi duymuş, halk ozanlarından etkilenerek Türk Halk Müziğine gönül vermiştir.

1990 yılında henüz 14 yaşındayken abla ve ağabeyleri ile birlikte Sivas'tan göç ederek İstanbul'a yerleşen Yağız, ilk sahne deneyimini de İstanbul'da yaşadı. Gülhane Parkı'ndaki çeşitli etkinliklerde yer alan ve böylece sahne hayatına adım atan Yağız Kaya, 2002 yılında hazırlıklarına başladığı ilk albümü olan "Ah Gönlüm"ü 2004 yılında piyasaya çıkardı. Çıkardığı bu albüm ile geniş kitleler tarafından tanınan Yağız, ikinci albümünü olan "Yan Deli Gönlüm"ü de 2006 yılında hazırladı.

Şu ana kadar çıkardığı toplam sekiz albümü bulunan ünlü türkücü Yağız, müzik kariyeri boyunca hem yurt içi hem de yurt dışında birçok farklı mekanda sahne almış, çok sayıda konsere katılarak sevilen eserlerini seslendirmiştir. Yöresel türküleri seslendirdiği gibi, arabesk ve fantezi müzik türünü de başarı ile icra eden Yağız'ın 2 vokalist ve 10 müzisyenden oluşan ve kendisine eşlik eden bir saz ekibi vardır.

Bir dönem "Yağız Show" adlı televizyon programını da sunan Yağız Kaya, bu programda her hafta ünlü isimleri konuk ederek en sevilen ve popüler türküleri, şarkıları seslendirmiştir.

ALBÜMLERİ

Ah Gönlüm - 2004

Yan Deli Gönlüm - 2006

Ben Seni Çok Sevdim - 2008

O Kadar / Kan Kırmızı - 2010

Yüreğin Yansın - 2012

Ali Ayşe’yi Seviyor - 2013

Sabrıma Borçluyum - 2015

Bilsem Ki - 2016

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