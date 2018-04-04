Yağız Kaya kimdir? Türkücü Yağız kaç yaşında, nereli?
Yağız Kaya, son günlerde en çok merak edilen ve araştırılan isimlerden biri oldu. Zaman zaman basında yer alan haberler ve katıldığı televizyon programları sonrası gündem olan Yağız'ın hayranları, ünlü türkücü hakkında merak ettikleri konuları internette araştırıyor. Peki, türkücü Yağız kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?
Özellikle yaptığı müzikal çalışmalar, çıkardığı albümler ve seslendirdiği türkülerle hafızalara kazınan Yağız Kaya hakkında detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar internette Yağız'ın kariyeri ve kim olduğuna dair araştırma yapıyor. Peki, Yağız Kaya kimdir? Yağız kaç yaşında, aslen nereli? İşte Yağız hakkında tüm merak edilen her şey...
YAĞIZ KAYA KİMDİR?
1976 yılında Sivas ilinin bir ilçesi olan Divriği'de dünyaya gelen Yağız Kaya, müzik piyasasında daha çok adı ile tanınmaktadır. 5 çocuklu bir ailenin en küçüğü olan Yağız, küçük yaşlardan itibaren müziğe ve türkülere ilgi duymuş, halk ozanlarından etkilenerek Türk Halk Müziğine gönül vermiştir.
1990 yılında henüz 14 yaşındayken abla ve ağabeyleri ile birlikte Sivas'tan göç ederek İstanbul'a yerleşen Yağız, ilk sahne deneyimini de İstanbul'da yaşadı. Gülhane Parkı'ndaki çeşitli etkinliklerde yer alan ve böylece sahne hayatına adım atan Yağız Kaya, 2002 yılında hazırlıklarına başladığı ilk albümü olan "Ah Gönlüm"ü 2004 yılında piyasaya çıkardı. Çıkardığı bu albüm ile geniş kitleler tarafından tanınan Yağız, ikinci albümünü olan "Yan Deli Gönlüm"ü de 2006 yılında hazırladı.
Şu ana kadar çıkardığı toplam sekiz albümü bulunan ünlü türkücü Yağız, müzik kariyeri boyunca hem yurt içi hem de yurt dışında birçok farklı mekanda sahne almış, çok sayıda konsere katılarak sevilen eserlerini seslendirmiştir. Yöresel türküleri seslendirdiği gibi, arabesk ve fantezi müzik türünü de başarı ile icra eden Yağız'ın 2 vokalist ve 10 müzisyenden oluşan ve kendisine eşlik eden bir saz ekibi vardır.
Bir dönem "Yağız Show" adlı televizyon programını da sunan Yağız Kaya, bu programda her hafta ünlü isimleri konuk ederek en sevilen ve popüler türküleri, şarkıları seslendirmiştir.
ALBÜMLERİ
Ah Gönlüm - 2004
Yan Deli Gönlüm - 2006
Ben Seni Çok Sevdim - 2008
O Kadar / Kan Kırmızı - 2010
Yüreğin Yansın - 2012
Ali Ayşe’yi Seviyor - 2013
Sabrıma Borçluyum - 2015
Bilsem Ki - 2016
Yorumları Göster
Yorumları Gizle