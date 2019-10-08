Yabancı hayranları artıyor
‘Kimse Bilmez’ dizisinde Ezgi karakteriyle tanınan Beran Özel, sosyal medyada özellikle Ortadoğu ülkelerindeki yabancı hayranları tarafından büyük ilgi görüyor.
Özel, sosyal medya hesabına gösterilen yoğun ilgi ve güzel yorumlar karşısında mutlu olduğunu belirtti.
Henüz 21 yaşında olan Beran Özel, Cambridge Görsel ve Sahne Sanatları Okulu’nda oyunculuk eğitimi almış ve okuduğu dönemde Royal Academy of Dramatic Arts’ın (RADA) düzenlediği ‘RADA Shakespeare Ödülleri’nde sahnelediği oyunuyla bronze ödül kazanmış.
Oyunculuk yeteneğini farklı sahne alanlarında göstermek adına gerçekleştirmek istediği birçok hayali olduğunu belirten Beran, işine duyduğu azmi ve heyecanı her geçen gün daha çok çalışarak hep yüksek tuttuğunu belirtti.
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