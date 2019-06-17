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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.06.2019 - 17:41, Son Güncelleme:

Wonder Woman filminin oyuncuları kimler, konusu ne?

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Wonder Woman filminin oyuncuları kimler, konusu ne?

DC Comics karakterinden uyarlanan Amerikan süper kahraman filmi Wonder Woman, beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Başrolünde Gal Gadot’un yer aldığı Wonder Woman, 2017 yılında vizyona girmişti. Peki, Wonder Woman filminin oyuncuları kimler, konusu ne?

Wonder Woman filminde yaşadığı cenneti bırakıp, insanlık adına savaşan Amazon Prensesi Diana’nın maceraları anlatılıyor. Patty Jenkins’in yönetmenliğini üstlendiği Wonder Woman’ın senaryosunu Allan Heinberg ve Geoff Johns kaleme alırken filmin süper kahraman kadınını Batman vs Superman: Adaletin Şafağı filmindeki performansla adından söz ettiren Gal Gadot canlandırıyor. Filmin kadrosunda Connie Nielsen, Chris Pine, Robin Wright ve David Thewlis gibi başarılı isimler bulunuyor.

Konusu:

Wonder Woman olmadan önce Amazon prensesi olan Diana, yenilmez bir savaşcı olarak eğitilmiştir. Yetiştirildiği gözlerden uzak cennet adanın üzerinden geçen bir Amerikan Pilot'unun uçağı düşer, ve bu kazadan kurtulan pilot baygın olarak adanın kıyılarında bulunur. Pilot, Diana'ya adanın dışındaki dünyada büyüyen savaş tehdidinden bahseder. Bu tehdidi durdurabileceğine inanan Diana, adayı terk eder. İnsanlığın yanında tüm savaşları durdurmak için çarpışan Diana, tüm güçlerini ve gerçek kaderini keşfedecektir.

Gal Gadot kimdir?

İsrailli oyuncu ve model Gal Gadot-Varsano, 30 Nisan 1985 tarihinde dünyaya geldi. DC Comics filmlerinde canlandırdığı Wonder Woman karakteriyle tanındı. Bu rolü ilk kez Batman v Superman: Adaletin Şafağı'nda canlandırdı, ardından 2017'de Wonder Woman'da başrol oynadı.

2004 yılında Miss Israel (İsrail Güzeli) seçilerek aynı yıl Miss Universe'te (Kainat Güzellik Yarışması) İsrail'i temsil etti. Ardından iki yıl boyunca İsrail Silahlı Kuvvetleri'nde dövüş eğitmeni olarak askerliğini yaptı. Modellik ve oyunculuk kariyerine başlamadan önce IDC Herzliya'da üniversite eğitimine başladı.

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