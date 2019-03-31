Vuslat’ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Yalçın için ölüm emri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriVuslat’ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Yalçın için ölüm emri
GeriTelevizyon Vuslat’ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Yalçın için ölüm emri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
31.03.2019 - 15:46, Son Güncelleme:

Vuslat’ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Yalçın için ölüm emri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Vuslat’ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Yalçın için ölüm emri

TRT1 ekranlarında her pazartesi akşamı izleyici ile buluşan Vuslat, bu hafta da heyecan dolu anlara sahne olacak. 1 Nisan’da yayınlanacak olan yeni bölümde, Tahsin adamlarına Yalçın’ı öldürmesi için kaza planlatacak. Peki, Vuslat’ın 12. Bölümünde başka neler yaşanacak? İşte Vuslat’ın yeni bölüm fragmanı ile ilgili bazı ipuçları...

Kadir Doğulu, Devrim Özkan, Mehmet Özgür, Pelin Uluksar, Osman Alkas gibi oyuncuların yer aldığı TRT1’in başarılı dizisi Vuslat, yarın akşam yayınlanacak 12. bölümü ile evlerinize konuk olacak. Holding yöneticisi Aziz ile İstanbul’un bir mahallesinde yaşayan Feride’nin hayatı üzerinden yaşanan konuları ele alan dizide bu hafta da heyecan kaldığı yerden devam edecek. Vuslat’ın yeni bölüm fragmanında yer alan bilgilere göre, Kerem Şükrü’nün yerini öğrenir ve onu öldürmek için harekete geçer. İşte Vuslat’ın 1 Nisan tarihinde yayınlanacak 12. bölümüne ilişkin detaylar.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

 Kerem’in Şükrü’yü öldürme planları suya düşer. Şükrü Kerem’in elinden kurtulur. Bu esnada Kerem’in adamları Şükrü’yü kurtarmak için gelen Fırat’ı vurur.

Çöken inşaatta sabotaj olduğu anlaşılır. Evlilik konusunda Perihan ile planlar yapan Nehir, süt dökmüş kedi gibi Aziz’in peşindedir. Ancak planlarından da geri kalmayan Nehir bu kez Ceylan’ı kullanacaktır.

Sultan, Aneta’nın kızı Alice’i bulmaya kararlıdır. Eline geçen mektup ile Salih Baba’ya gider. Aradığı sorunların cevaplarını Salih Baba’da bulacağını düşünür. Aziz’in, Altan’a taşınması devam ederken Tahsin ise adamlarına Yalçın’ı öldürmesi için bir kaza planlatır.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Görevliler uyardı...

Rüküşlüğün sınırlarında gezen bir pop prensesi

Beyazıt Öztürk oy kullanacağı okulu şaşırdı

Evleniyor