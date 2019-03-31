Vuslat’ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Yalçın için ölüm emri
TRT1 ekranlarında her pazartesi akşamı izleyici ile buluşan Vuslat, bu hafta da heyecan dolu anlara sahne olacak. 1 Nisan’da yayınlanacak olan yeni bölümde, Tahsin adamlarına Yalçın’ı öldürmesi için kaza planlatacak. Peki, Vuslat’ın 12. Bölümünde başka neler yaşanacak? İşte Vuslat’ın yeni bölüm fragmanı ile ilgili bazı ipuçları...
Kadir Doğulu, Devrim Özkan, Mehmet Özgür, Pelin Uluksar, Osman Alkas gibi oyuncuların yer aldığı TRT1’in başarılı dizisi Vuslat, yarın akşam yayınlanacak 12. bölümü ile evlerinize konuk olacak. Holding yöneticisi Aziz ile İstanbul’un bir mahallesinde yaşayan Feride’nin hayatı üzerinden yaşanan konuları ele alan dizide bu hafta da heyecan kaldığı yerden devam edecek. Vuslat’ın yeni bölüm fragmanında yer alan bilgilere göre, Kerem Şükrü’nün yerini öğrenir ve onu öldürmek için harekete geçer. İşte Vuslat’ın 1 Nisan tarihinde yayınlanacak 12. bölümüne ilişkin detaylar.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kerem’in Şükrü’yü öldürme planları suya düşer. Şükrü Kerem’in elinden kurtulur. Bu esnada Kerem’in adamları Şükrü’yü kurtarmak için gelen Fırat’ı vurur.
Çöken inşaatta sabotaj olduğu anlaşılır. Evlilik konusunda Perihan ile planlar yapan Nehir, süt dökmüş kedi gibi Aziz’in peşindedir. Ancak planlarından da geri kalmayan Nehir bu kez Ceylan’ı kullanacaktır.
Sultan, Aneta’nın kızı Alice’i bulmaya kararlıdır. Eline geçen mektup ile Salih Baba’ya gider. Aradığı sorunların cevaplarını Salih Baba’da bulacağını düşünür. Aziz’in, Altan’a taşınması devam ederken Tahsin ise adamlarına Yalçın’ı öldürmesi için bir kaza planlatır.
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