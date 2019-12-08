Vuslat'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kerem Bülent'in tuzağına düşüyor

TRT1 ekranlarında yayınlanan Vuslat, 9 Aralık Pazartesi akşamı sevenleri ile buluşacak. Vuslat'ın bu haftaki 32. bölümünde Salih, Satranc-ı Urefa’nın asıl kıymetini Aziz’e farklı bir şekilde anlatacak. İşte, Vuslat'ın yeni bölümüne dair bazı ipuçları.

VUSLAT YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Salih, Satranc-ı Urefa’nın asıl kıymetini Aziz’e farklı bir şekilde anlatır. Aziz’in yürüdüğü yolda şüphelerinden arınması için onu kendi ateşiyle baş başa bırakır. Yaşananlardan sonra Salih Baba’nın dükkanının kapısı Aziz’e kapalıdır artık. Aziz’in yüzüne kapanan tek kapı hakikat yolunun kapısı değil, sevdiğinin de kapısıdır. Faik’in itirazıyla beraber Aziz ve Feride aşkı yeni bir dönemece girer. Bu sıkıntılı süreci sabır ve inançla geçmek zorundadırlar. Hem minyatürü bulmaları hem de ailelerinin karşılarına çıkardıkları engelleri aşmaları gerekmektedir.





Holdingte ağırlığını hissettirmek isteyen Tahsin, işlerin kontrolünü ele geçirmek için düğmeye basar. Ona göre Aziz’e mesaj vermenin en kısa yolu Feride’ye cephe almaktan geçer. Ancak Feride’ye asıl darbeyi vuran, kardeşi Fırat’ın Nehir’le iş birliği yaptığını öğrenmesi olacaktır.



Kerem, ailesi için büyük bir sürpriz hazırlarken Bülent’in tuzağına düşer. Aklıyla ve kalbiyle oynayan dedesine karşı kendini savunmaya çalışır. Beklenmedik bir hamleyle yeni bir ortak bularak geçmişin sırlarının peşine düşer.