Vuslat'ın 33. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Vuslat, 23 Aralık Pazartesi akşamı 33. yeni bölümü ile sevenleriyle buluşacak. Heyecanlı anların yaşandığı Vuslat'ın yayınlanan fragmanına Aziz ve Feride'nin yeni bir sınavla karşı karşıya kalması damga vurdu. İşte, Vuslat'ın yeni bölüm özeti.

VUSLAT'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Aziz artık bütün kartlarını açık oynamaya karar verir. Feride’yle aralarına giren, ailelerinin geçmişlerinin izlerini taşıyan bu sır perdesini kaldırmak için Tahsin’e meydan okur. Dedesinin klasik arabasıyla karşısına çıkarak Tahsin’i köşeye sıkıştırır. Holdingde kontrolün kendinde olduğuna emin olan Tahsin, Aziz’in emanete sahip çıktığını görünce düşündüğü kadar güçlü olmadığını anlar.

Feride, minyatürü bulduktan sonra, Aziz’le bambaşka bir yola girer. Taş plaktaki şarkıya ve anlamını çözmeye çalıştıkları minyatüre sırlanmış aşk hikayesinde olduğu gibi, Aziz ve Feride de vuslata erişme yolunda büyük bir sınavın eşiğindedir. Necmi’nin verdiği görevi yerine getirmek için birbirlerine dayanmak zorundadırlar. Sırada görevi üstlenme konusunda Kerem’i ikna etmek gibi önemli bir meseleleri vardır.

Kerem, ailesini bir araya getirmek ve özlemini duyduğu yuvaya kavuşmak için elinden geleni yapsa da, Bülent’le tekrar karşı karşıya gelmekten kurtulamaz. Artık Bülent’in elinde, Kerem’i istediği gibi oynatabileceği çok güçlü bir koz vardır: Aneta. Kerem, arada kalmışlığının acısını Fırat’tan çıkarır. Böylelikle ailesine zarar veren kim olursa olsun, affetmeyeceği mesajını verir.