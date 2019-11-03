Vuslat'ın 27. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
TRT 1'de izleyiciyle buluşan ve başrollerini Kadir Doğulu, Devrim Özkan ile Mehmet Özgür'ün paylaştığı Vuslat dizisi, 4 Kasım Pazartesi akşamı 27. bölümüyle ekranlarda olacak. Gözler şimdi sevilen dizinin yeni bölümünde neler olacağında. Peki, Vuslat'ın yeni bölümünde neler olacak?
Pazartesi akşamları ekranlara gelen Vuslat dizisinin 27. bölüm fragmanları yayınlandı. Vuslat'ın yeni bölümünde Zehra, üç ailenin kader ortaklığını açıklayınca, herkes bir başka yöne savrulacak. İşte, Vuslat'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı ve 27. bölümün kısa özeti...
Yönetmen koltuğunda Murat Onbul'un oturduğu, senaryosunu ise Betül Yağsağan kaleme aldığı Vuslat'ın bu haftaki 27. bölümünde;
Zehra, üç ailenin kader ortaklığını açıklayınca, herkes bir başka yöne savrulur. Gerçeğin ortaya çıkması için yapılan araştırmalar, Satranc-ı Urefa tahtasında “Tahkikler” bölümüne işaret etmektedir.
Feride’nin aile geçmişindeki önemli bir sırrın peşine düşmesi, babası Faik ve Hasibe’nin de geçmişleriyle yüzleşmelerine sebep olur. Çarklar yeniden dönmeye başlar. Faik, ailesini Korkmazerler’den korumak için harekete geçer.
Aziz’in adaleti sağlamak için yaptığı plan, babası Tahsin’i de köşeye sıkıştırır. Yeni hamleler yapmazsa, elindeki gücü kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan Tahsin, oğlu Aziz’e yaptıklarının bedelini ödetmek için harekete geçer. Ancak karşısında umulmadık bir düşman bulur.
Korkmazerler’in tüm mal varlığında Aziz, Kerem ve Feride’nin birlikte pay sahibi oldukları iddiası, yeni bir maceranın da kapılarını aralar. Aziz herkesi harekete geçirir. Feride ve Kerem’le birlikte masaya konan anahtarlar, Aziz için yeni bir yol belirler. Bu yol, üçünü birleştirecek mi, yoksa ayıracak mı? Yolun sonunda, onları bekleyen sürpriz, her şeyi yeniden değiştirecek mi?
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