Vuslat'ın 20. bölüm fragmanı yayınlandı | Yeni bölümde neler olacak?
TRT1'de pazartesi akşamları yayınlanan Vuslat, 20. bölümü ile sezon finali yaparak ekranlara kısa bir süre ara verecek. Yayınlanan her bölümü ile izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Vuslat'ın bu haftaki bölümünde, Kerem’in itirafı Çağlar ailesinde deprem etkisi yaratırken, Kerem oyunlarına devam edecek. Peki, Vuslat'ın 20. bölümünde başka neler olacak? İşte, Vuslat'ın 20. bölüm fragmanı...
Başrollerini Kadir Doğulu, Devrim Özkan ile Mehmet Özgür'ün paylaştığı Vuslat, sezon finali yapacağı 20. bölümü ile 27 Mayıs tarihinde ekranlara gelecek. Vuslat, açığa çıkan oyunlar, yeni tuzaklar ve sırlarla yine heyecan dolu anlar yaşatacak. İşte, Vuslat'ın 20. bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklara dair bazı ipuçları..
20. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Aziz ve Feride önlerine çıkacak tüm engelleri bilmelerine rağmen, birbirlerine sıkıca tutunmaya karar verirken, kendilerine hazırlanan kötü sürprizlerden habersiz, defilenin tatlı heyecanı ile beraber geçirecekleri her dakikanın tadını çıkarıyor. Yine iddialı olayları ekrana taşıyacak olan Vuslat dizisi, sezon finali bölümüyle TRT1 ekranında fırtınalar estirmeye devam ediyor.
Kerem’in itirafı Çağlar ailesinde deprem etkisi yaratırken, Kerem oyunlarına devam ediyor. Hiç tahmin etmediği biri, Kerem’in bütün planlarını alt üst etmek için harekete geçiyor. Faik ve Hasibe ise asıl şoku katıldıkları defilede yaşıyor.
Feride’den kurtulmak için en büyük planını devreye sokan Perihan, Nehir’le birlikte zaferini izlemek için defilede yerini alırken, beklemedik durumlar tüm dengeleri değiştiriyor.
Yolcu, Satranc-ı Urefa’da, tekrar “Araf” adımına ilerlerken, antikacıya gelen davetsiz bir misafir Abdullah ve Salih’i endişelendiriyor. Aziz tekrar Araf’ta kalırken, herkesin hayatını değiştirecek gerçekler gün yüzüne çıkıyor.
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