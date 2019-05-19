Vuslat'ın 19. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Pazartesi akşamları ekranlara gelen Vuslat dizisinin 19. bölüm fragmanları yayınlandı. Bu sezon yayın hayatına başlayan dizinin yeni bölümü yine heyecan dolu olacak. Vuslat'ın yeni bölümünde, yine bir birinden heyecanlı konular işlenecek. Peki, Vuslat'ın yeni bölümünde başka neler olacak?
TRT1'de izleyiciyle buluşan ve başrollerini Kadir Doğulu, Devrim Özkan ile Mehmet Özgür'ün paylaştığı Vuslat dizisi, 20 Mayıs Pazartesi akşamı 19. bölümüyle ekranlarda olacak. İşte, Vuslat'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanları...
Yönetmen koltuğunda Murat Onbul'un oturduğu, senaryosunu ise Betül Yağsağan kaleme aldığı Vuslat'ın bu haftaki 19. bölümü izleyicilere yine keyifli dakikalar yaşatacak. İşte, Vuslat'ın yeni bölümünden 2 fragman...
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