Vuslat'ın 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Pazartesi akşamları ekranlara gelen Vuslat dizisinin 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Bu sezon yayın hayatına başlayan dizinin yeni bölümü yine heyecan dolu olacak. Vuslat'ın yeni bölümünde neler olacağına dair işaretler, yayınlanan fragmanda veriliyor. Peki, Peki, Vuslat'ın yeni bölümünde neler olacak?
TRT1'de izleyiciyle buluşan ve başrollerini Kadir Doğulu, Devrim Özkan ile Mehmet Özgür'ün paylaştığı Vuslat dizisi, 13 Mayıs Pazartesi akşamı 18. bölümüyle ekranlarda olacak. İşte, Vuslat'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı...
Yönetmen koltuğunda Murat Onbul'un oturduğu, senaryosunu ise Betül Yağsağan kaleme aldığı Vuslat'ın bu haftaki 18. bölümünde yine bir birinden heyecan dou sahneler olacak.
GEÇEN HAFTA NELER OLMUŞTU?
On bir ayın sultanı Ramazan’ın gelmesiyle mahalleyi tatlı bir telaş sararken, Aziz, Salih’i ziyareti esnasında huzurlu anlar yaşar. Yaklaşmakta olan fırtınadan Feride de, Aziz de habersizdir. Sultan’ın ve Fırat’ın verdiği karar ikisini de kötü bir sürprizle karşı karşıya bırakır.
Kerem yeni planını devreye sokmaya hazırlanırken, annesiyle ilgili öğreneceği büyük sır, bütün dengeleri değiştirecektir.
Yolcu, Satranc-ı Urefa’da, “Bast” adımına ilerlerken, Aziz, aradığı huzurun henüz çok uzakta olduğunu anlayacak ve önüne çıkan engelleri aşmak için gireceği savaştan galip çıkmaktan başka bir şansı olmadığının farkına varacaktır.
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