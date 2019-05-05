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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
05.05.2019 - 18:19, Son Güncelleme:

Vuslat'ın 17. bölüm fragmanı yayınlandı | Yeni bölümde neler olacak?

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Vuslat'ın 17. bölüm fragmanı yayınlandı | Yeni bölümde neler olacak?

TRT1 ekranlarında pazartesi akşamları izleyici ile buluşan, sevilen dizi Vuslat'ın 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin bu haftaki bölümünde, Kerem yeni planını devreye sokmaya hazırlanırken, annesiyle ilgili öğreneceği büyük sır, bütün dengeleri değiştirecek. Peki, Vuslat'ın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Vuslat'ın 6 Mayıs akşamı yayınlanacak olan yeni bölümüne ilişkin merak edilenler ve 17. bölüm fragmanı.

Pazartesi akşamları TRT1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve başrollerini Kadir Doğulu, Devrim Özkan ile Mehmet Özgür'ün paylaştığı, Vuslat dizinin 6 Mayıs tarihinde ekranlara gelecek olan 17. bölümüne ilişkin fragmanı yayınlandı. İşte, Vuslat'ın 17. bölümünde yaşanacaklar ve yeni bölüm fragmanı...

VUSLAT'IN 17. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

On bir ayın sultanı Ramazan’ın gelmesiyle mahalleyi tatlı bir telaş sararken, Aziz, Salih’i ziyareti esnasında huzurlu anlar yaşar. Yaklaşmakta olan fırtınadan Feride de, Aziz de habersizdir. Sultan’ın ve Fırat’ın verdiği karar ikisini de kötü bir sürprizle karşı karşıya bırakır.

Kerem yeni planını devreye sokmaya hazırlanırken, annesiyle ilgili öğreneceği büyük sır, bütün dengeleri değiştirecektir.

Yolcu, Satranc-ı Urefa’da, “Bast” adımına ilerlerken, Aziz, aradığı huzurun henüz çok uzakta olduğunu anlayacak ve önüne çıkan engelleri aşmak için gireceği savaştan galip çıkmaktan başka bir şansı olmadığının farkına varacaktır.

“Vuslat” dizisi yeni bölümünde açığa çıkan yeni sırlarıyla, kurulan yeni oyunlarıyla, iftar sofralarının sıcaklığıyla ve Salih Baba’nın güzel anlatımıyla evlerinize konuk olmaya geliyor…

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Tutuklanma kararını sükûnetle karşılayan Aziz, bu sırada hayatını kökten değiştirecek bir karar veriyor. Aziz’in cezaevinde can güvenliği tehlike altına girerken, koğuşta da dışarıda öğrenemediği sırların kapısını aralamaya devam eder.
Aziz’in tutuklanmasını izlemek zorunda kalan Tahsin, bir yandan ailesine gelen tehditlerle uğraşırken diğer yandan geçmişiyle yüzleşmeye devam eder. Abisinin durumundan habersiz olan Kerem, kendi gerçekleriyle yüzleşmektedir.

Feride’nin yaşayacağı büyük şok geçmiş anıları hatırlamasına sebep olur. Aziz’i kurtarabilmek uğruna, ne kadar uğraşırsa uğraşsın, kader karşında yenilgiye uğrayacak ve oda kendi imtihanıyla yüz yüze kalacaktır.

Yolcu, Satranc-ı Urefa’da, “Büyük Deniz” adımına ilerlerken, Aziz, kendi öfkesinin bedelini ödemek için cezasını çekmeye razı olmuş ve kaderini kabullenmiştir. Bu kabullenişin, kendisine nelere mal olacağını öğrenmesi çok uzun sürmeyecektir.

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