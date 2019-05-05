Vuslat'ın 17. bölüm fragmanı yayınlandı | Yeni bölümde neler olacak?
TRT1 ekranlarında pazartesi akşamları izleyici ile buluşan, sevilen dizi Vuslat'ın 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin bu haftaki bölümünde, Kerem yeni planını devreye sokmaya hazırlanırken, annesiyle ilgili öğreneceği büyük sır, bütün dengeleri değiştirecek. Peki, Vuslat'ın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Vuslat'ın 6 Mayıs akşamı yayınlanacak olan yeni bölümüne ilişkin merak edilenler ve 17. bölüm fragmanı.
Pazartesi akşamları TRT1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve başrollerini Kadir Doğulu, Devrim Özkan ile Mehmet Özgür'ün paylaştığı, Vuslat dizinin 6 Mayıs tarihinde ekranlara gelecek olan 17. bölümüne ilişkin fragmanı yayınlandı. İşte, Vuslat'ın 17. bölümünde yaşanacaklar ve yeni bölüm fragmanı...
VUSLAT'IN 17. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
On bir ayın sultanı Ramazan’ın gelmesiyle mahalleyi tatlı bir telaş sararken, Aziz, Salih’i ziyareti esnasında huzurlu anlar yaşar. Yaklaşmakta olan fırtınadan Feride de, Aziz de habersizdir. Sultan’ın ve Fırat’ın verdiği karar ikisini de kötü bir sürprizle karşı karşıya bırakır.
Kerem yeni planını devreye sokmaya hazırlanırken, annesiyle ilgili öğreneceği büyük sır, bütün dengeleri değiştirecektir.
Yolcu, Satranc-ı Urefa’da, “Bast” adımına ilerlerken, Aziz, aradığı huzurun henüz çok uzakta olduğunu anlayacak ve önüne çıkan engelleri aşmak için gireceği savaştan galip çıkmaktan başka bir şansı olmadığının farkına varacaktır.
“Vuslat” dizisi yeni bölümünde açığa çıkan yeni sırlarıyla, kurulan yeni oyunlarıyla, iftar sofralarının sıcaklığıyla ve Salih Baba’nın güzel anlatımıyla evlerinize konuk olmaya geliyor…
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Tutuklanma kararını sükûnetle karşılayan Aziz, bu sırada hayatını kökten değiştirecek bir karar veriyor. Aziz’in cezaevinde can güvenliği tehlike altına girerken, koğuşta da dışarıda öğrenemediği sırların kapısını aralamaya devam eder.
Aziz’in tutuklanmasını izlemek zorunda kalan Tahsin, bir yandan ailesine gelen tehditlerle uğraşırken diğer yandan geçmişiyle yüzleşmeye devam eder. Abisinin durumundan habersiz olan Kerem, kendi gerçekleriyle yüzleşmektedir.
Feride’nin yaşayacağı büyük şok geçmiş anıları hatırlamasına sebep olur. Aziz’i kurtarabilmek uğruna, ne kadar uğraşırsa uğraşsın, kader karşında yenilgiye uğrayacak ve oda kendi imtihanıyla yüz yüze kalacaktır.
Yolcu, Satranc-ı Urefa’da, “Büyük Deniz” adımına ilerlerken, Aziz, kendi öfkesinin bedelini ödemek için cezasını çekmeye razı olmuş ve kaderini kabullenmiştir. Bu kabullenişin, kendisine nelere mal olacağını öğrenmesi çok uzun sürmeyecektir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle