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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
21.04.2019 - 21:02, Son Güncelleme:

Vuslat'ın 15. bölüm fragmanları yayınlandı | Kolyenin sırrı ortaya çıkıyor

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Vuslat'ın 15. bölüm fragmanları yayınlandı | Kolyenin sırrı ortaya çıkıyor

TRT1 ekranlarında her pazartesi akşamı yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Vuslat dizisinin 22 Nisan'da ekranlara gelecek olan 15. bölümüne ilişkin fragmanları yayınlandı. Dizinin bu haftaki bölümünde Faik Feride'ye kolyenin geçmişini anlatacak ve kolyenin diğer tekinin kimde olduğu ortaya çıkacak. Peki, Vuslat'ın 15. bölümünde başka neler yaşanacak? İşte, Vuslat'ın 15. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair bazı ipuçları....

Kadir Doğulu, Devrim Özkan ile Mehmet Özgür'ün başrollerini paylaştığı, TRT1'in sevilen dizisi Vuslat'ın 15. bölüm fragmanları yayınlandı. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin 22 Nisan tarihi akşamı yayınlanacak yeni bölümde Feride, kolyenin geçmişinin sorgulamaya başlayacak. İşte Vuslat'ın 15. bölüm fragmanları ve merak edilenler...

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Vuslat'ın bu hafta ekranlara gelecek olan 15. bölümünde Faik Feride'ye kolyenin geçmişinin anlatacak. Feride aynı kolyeden bir tane daha olduğunu söyleyecek. Feride ve Aziz kaçırılarak bir evde tutsak edilecek. Tahsin Aziz'e Kerem'in dedesi ile ilgili bazı bilgiler verecek.

VUSLAT'IN 14. BÖLÜMÜNDE YAŞANANLAR

Aziz, belki de yaşamının kırılma noktasındadır. Feride’nin hayatı, Aziz’in zekâsına ve cesaretine bağlıyken, Aziz de zamana ve tuzaklara karşı, nefes kesen bir mücadelenin içerisine girer...

Altan ve Yalçın, beklenmedik bir haberle alt üst olur. Aziz, başına gelen olaylarla ilgili önemli bir bağı, yine Salih ve Abdullah’ın yardımıyla keşfederken, Feride de aile geçmişini ve kolyenin hikâyesini araştırmaya başlar.

Sultan’ın hastaneden dönüşüyle birlikte köşkte ilk kez hâkim olan sevgi ve aile olma duygusu Faiklerin evinde de başka bir şekilde yansımasını bulmaktadır.
Kerem, babasının adamı olarak bildiği Ali ile Faik’in evinde karşılaşır… Ardından, yaşadığı şaşkınlıkla bu bağları çözebilmek için harekete geçer.
Tahsin, kaçınılmaz sona doğru yaklaşırken, dayanıp güvenebileceği tek kişinin Aziz olduğuna karar verir. Yıllardır peşinden sürüklediği kendi karanlığına, farkında olmadan Aziz’i de çekmek üzeredir…

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