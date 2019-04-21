Vuslat'ın 15. bölüm fragmanları yayınlandı | Kolyenin sırrı ortaya çıkıyor
TRT1 ekranlarında her pazartesi akşamı yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Vuslat dizisinin 22 Nisan'da ekranlara gelecek olan 15. bölümüne ilişkin fragmanları yayınlandı. Dizinin bu haftaki bölümünde Faik Feride'ye kolyenin geçmişini anlatacak ve kolyenin diğer tekinin kimde olduğu ortaya çıkacak. Peki, Vuslat'ın 15. bölümünde başka neler yaşanacak? İşte, Vuslat'ın 15. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair bazı ipuçları....
Kadir Doğulu, Devrim Özkan ile Mehmet Özgür'ün başrollerini paylaştığı, TRT1'in sevilen dizisi Vuslat'ın 15. bölüm fragmanları yayınlandı. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin 22 Nisan tarihi akşamı yayınlanacak yeni bölümde Feride, kolyenin geçmişinin sorgulamaya başlayacak. İşte Vuslat'ın 15. bölüm fragmanları ve merak edilenler...
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Vuslat'ın bu hafta ekranlara gelecek olan 15. bölümünde Faik Feride'ye kolyenin geçmişinin anlatacak. Feride aynı kolyeden bir tane daha olduğunu söyleyecek. Feride ve Aziz kaçırılarak bir evde tutsak edilecek. Tahsin Aziz'e Kerem'in dedesi ile ilgili bazı bilgiler verecek.
VUSLAT'IN 14. BÖLÜMÜNDE YAŞANANLAR
Aziz, belki de yaşamının kırılma noktasındadır. Feride’nin hayatı, Aziz’in zekâsına ve cesaretine bağlıyken, Aziz de zamana ve tuzaklara karşı, nefes kesen bir mücadelenin içerisine girer...
Altan ve Yalçın, beklenmedik bir haberle alt üst olur. Aziz, başına gelen olaylarla ilgili önemli bir bağı, yine Salih ve Abdullah’ın yardımıyla keşfederken, Feride de aile geçmişini ve kolyenin hikâyesini araştırmaya başlar.
Sultan’ın hastaneden dönüşüyle birlikte köşkte ilk kez hâkim olan sevgi ve aile olma duygusu Faiklerin evinde de başka bir şekilde yansımasını bulmaktadır.
Kerem, babasının adamı olarak bildiği Ali ile Faik’in evinde karşılaşır… Ardından, yaşadığı şaşkınlıkla bu bağları çözebilmek için harekete geçer.
Tahsin, kaçınılmaz sona doğru yaklaşırken, dayanıp güvenebileceği tek kişinin Aziz olduğuna karar verir. Yıllardır peşinden sürüklediği kendi karanlığına, farkında olmadan Aziz’i de çekmek üzeredir…
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