Vuslat'ın 14. bölüm fragmanı yayınlandı | Yeni bölümde neler olacak?
TRT1 ekranlarında her pazartesi izleyici karşısına çıkan Vuslat'ın 14. bölüm fragmanları yayınlandı. İlgiyle takip edilen Vuslat'ın yeni bölümü yine seyircilere keyifli anlar yaşatacak. Dizinin bu hafta yayınlanacak bölümünde Aziz aşkını Feride'ye itiraf ediyor. Feride ise tehlike ile karşı karşıya kalacak. İşte, Vuslat 'ın 15 Nisan'da yayınlanacak yeni bölümünün fragmanları.
Başrollerini Kadir Doğulu, Devrim Özkan ile Mehmet Özgür'ün paylaştığı TRT1'in sevilen dizisi Vuslat'ın 15 Nisan tarihinde yayınlanacak yeni bölümüne ilişkin detayların yer aldığı 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin bu haftaki bölümünde Aziz aşkını Feride'ye itiraf ederken, Feride 'Neden ben?' diye soracak. Peki 14. bölümde başka neler olacak? İşte dizinin yeni bölüm fragmanları...
13. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Tahsin’in verdiği emirle, Sultan, Fırat ve Yalçın aynı arabada ölümcül bir kaza geçirir. Bu kaza hem Korkmazer ailesinin hem de Çağlar ailesinin yüreğini yangın yerine çevirir. Baba kız aynı anlarda hayat mücadelesi verirken, iki düşman kardeş Aziz ve Kerem, yüreklerine düşen ortak acıyı birlikte göğüslemek zorundadır.
Duygusal sahneleriyle bu hafta da gönül tahtımıza yerleşecek Vuslat’ta, Sultan’ı bekleyen kader sevenlerini sarsacak, yepyeni gelişmeler büyük heyecanları beraberinde getirecek...
Sevdalarını, yüreklerinde bir çiçek gibi büyüten, imkânsız ama bir o kadar da vazgeçilmez bir aşkın iki kahramanı olan Aziz ve Feride için, gizemin dolu sırların hâkim olduğu macera, henüz yeni başlıyordur..
Feride, kaçmaya çalıştıkça giderek kapıldığı Aziz’in etrafındayken, yine büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır..
Feride, Aziz’in duygularıyla yüzleşmeye cesaret edemezken, Aziz aşkını cesurca anlatmayı sürdürecektir...
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