Vuslat'ın 13. bölüm fragmanı yayınlandı!
Pazartesi akşamları ekranlara gelen Vuslat dizisinin 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Bu sezon yayın hayatına başlayan dizinin yeni bölümü yine heyecan dolu olacak. Vuslat'ın yeni bölümüne Sultan, Fırat ve Yalçın aynı arabada ölümcül bir kaza geçirmesi damga vuracak. Peki, Vuslat'ın yeni bölümünde başka neler olacak?
TRT1'de izleyiciyle buluşan ve başrollerini Kadir Doğulu, Devrim Özkan ile Mehmet Özgür'ün paylaştığı Vuslat dizisi, 8 Nisan Pazartesi akşamı 13. bölümüyle ekranlarda olacak. İşte, Vuslat'ın merakla araştırılan yeni bölüm fragmanı ve 13. bölümün kısa özeti...
Yönetmen koltuğunda Murat Onbul'un oturduğu, senaryosunu ise Betül Yağsağan kaleme aldığı Vuslat'ın bu haftaki 13. bölümünde;
Tahsin’in verdiği emirle, Sultan, Fırat ve Yalçın aynı arabada ölümcül bir kaza geçirir. Bu kaza hem Korkmazer ailesinin hem de Çağlar ailesinin yüreğini yangın yerine çevirir. Baba kız aynı anlarda hayat mücadelesi verirken, iki düşman kardeş Aziz ve Kerem, yüreklerine düşen ortak acıyı birlikte göğüslemek zorundadır.
Duygusal sahneleriyle bu hafta da gönül tahtımıza yerleşecek Vuslat’ta, Sultan’ı bekleyen kader sevenlerini sarsacak, yepyeni gelişmeler büyük heyecanları beraberinde getirecek...
Sevdalarını, yüreklerinde bir çiçek gibi büyüten, imkânsız ama bir o kadar da vazgeçilmez bir aşkın iki kahramanı olan Aziz ve Feride için, gizemin dolu sırların hâkim olduğu macera, henüz yeni başlıyordur.
Feride, kaçmaya çalıştıkça giderek kapıldığı Aziz’in etrafındayken, yine büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır.
Feride, Aziz’in duygularıyla yüzleşmeye cesaret edemezken, Aziz aşkını cesurca anlatmayı sürdürecektir...
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