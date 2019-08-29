Vuslat yeni sezon ne zaman başlayacak? Tarih bilgisi geldi mi?
Başrollerini Kadir Doğulu ve Devrim Özkan'ın paylaştığı TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Vuslat'ın yeni sezonu için geri sayım başladı. Eylül ayının yaklaşıp, dizi sezonun açılmasına kısa süre kala, vatandaşlar, Vuslat'ın yeni sezonu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Vuslat yeni sezon ne zaman başlayacak? Tarih bilgisi geldi mi? İşte, dizinin yeni sezonu hakkında merak edilen bilgiler.
Geçtiğimiz sezon heyecan dolu bir finalle sezonu kapatan Vuslat dizinin ekranlara döneceği tarih sabırsızlıkla bekleniyor. Sevilen dizinin sezon finalinde Kerem’in itirafı Çağlar ailesinde deprem etkisi yaratırken, hiç tahmin etmediği biri Kerem’in bütün planlarını alt üst etmek için harekete geçmişti. Sezon finalinde yaşananlarla beraber, dizi sezonunun açılmasına günler kala, izleyenler Vuslat'ın yeni bölümlerinde olacaklarla ilgili araştırmalarını arttırdı. Peki, Vuslat 21. bölüm ne zaman?
VUSLAT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Pazartesi akşamları TRT1 ekranlarında seyirciyle buluşan Vuslat dizisi 20. bölümü ile sezon finali yapmıştı. Vuslat'ın yeni sezonunun başlayacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı, ancak dizinin eylülün ikinci haftası başlaması bekleniyor.
SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?
Aziz ve Feride önlerine çıkacak tüm engelleri bilmelerine rağmen, birbirlerine sıkıca tutunmaya karar verirken, kendilerine hazırlanan kötü sürprizlerden habersiz, defilenin tatlı heyecanı ile beraber geçirecekleri her dakikanın tadını çıkarıyor. Yine iddialı olayları ekrana taşıyacak olan Vuslat dizisi, sezon finali bölümüyle TRT1 ekranında fırtınalar estirmeye devam ediyor.
Kerem’in itirafı Çağlar ailesinde deprem etkisi yaratırken, Kerem oyunlarına devam ediyor. Hiç tahmin etmediği biri, Kerem’in bütün planlarını alt üst etmek için harekete geçiyor. Faik ve Hasibe ise asıl şoku katıldıkları defilede yaşıyor.
Feride’den kurtulmak için en büyük planını devreye sokan Perihan, Nehir’le birlikte zaferini izlemek için defilede yerini alırken, beklemedik durumlar tüm dengeleri değiştiriyor.
Yolcu, Satranc-ı Urefa’da, tekrar “Araf” adımına ilerlerken, antikacıya gelen davetsiz bir misafir Abdullah ve Salih’i endişelendiriyor. Aziz tekrar Araf’ta kalırken, herkesin hayatını değiştirecek gerçekler gün yüzüne çıkıyor.
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