Vuslat yeni bölüm 2. fragmanında taşlar yerinden oynuyor
Vuslat dizisinin yeni bölüm fragmanları izleyicilerle buluştu. TRT 1 ekranlarının pazartesi dizisi Vuslat, 11 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00’da onuncu bölümüyle kaldığı yerden devam edecek. Peki yeni bölümde neler olacak? Kerem ile işbirliği kuran Nehir’in yeni planları ne? İşte, Vuslat’ın yeni bölümüne dair detaylar
Vuslat yeni bölüm 2. fragmanı dizinin yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşıldı. 44 saniye uzunluğundaki fragmana "Kerem geçmişi deşecek sözleri damga vurdu." Peki, yeni bölümde neler olacak? Duyguları arasında gidip gelmeye devam eden Feride ne yapacak? Tüm bu soru işaretleri 11 Mart tarihli Vuslat yeni bölümünde netlik kazanacak.
Dedesinin saatini gördükten sonra yaşadığı hayretle, soluğu Salih Baba’da alan Aziz, Salih Baba’nın dükkanında Feride ile karşılaşır. Feride, görüntüleri kaydettiği telefonunu Yalçın’a delil olarak verir. Feride ile Aziz’in yakınlaşması devam ederken Feride, duyguları arasında gidip gelmeye devam eder.
Tahsin, Kerem’in kötü oyunlarından dolayı zor günler yaşarken Kerem’i durdurmanın yolunu aramaktadır. Kötü oyunlarına devam eden Kerem, bir yandan da ölen annesinin ve babasının izini aramaya koyulur. Ailenin itibarını korumak için harekete geçen Perihan, Kerem’e hisseleri karşılığında, ailesi ile ilgili bilgiler verir.
Aziz’e düşman olanlar arasına Fırat da katılırken, Alice’in hikayesini öğrenen Sultan, Alice’i bulmanın yolunu aramaya başlar. Kerem ile işbirliği kuran Nehir, şirketi zor duruma sokacak yeni planlar yapar.
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