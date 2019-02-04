Vuslat yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Fırat kaçırılıyor
Vuslat dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Yeni fragmana Fırat’ın kaçırılma anı damga vurdu. Ekran macerasında dört haftayı geride bırakan Vuslat, bugün 5. Bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, Vuslat yeni bölüm fragmanları ve kısa bir özet
Trt 1 ekranlarının pazartesi dizisi Vuslat yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Yeni gelişmeleri merak edenler için ilk ipuçları yayınlanan fragmanlarla geldi. İşte, yeni bölümden ilk görüntüler
Feride’yi kurtaran Aziz ve diğerlerinin yolu Salih Baba’nın dükkânına düşer. Faik, yeni eve alışmayı reddetmektedir. Kerem, Fırat’ı tehlikeli bir durumun içine atar. Feride tüm bildiklerini Yalçın’a anlatır. Yalçın, Aziz’i yakalamak için elinden geleni yapar. Nehir, Feride’ye bilenmeye devam eder. Fırat’ın gizli görevi Aziz ve Kerem’i tekrar karşı karşıya getirir. Mahalleli, Faik’e unutamayacağı bir iyilik yapar. Salih Baba, geçmişin ve bugünün gizemlerini hâlâ saklı tutar.
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