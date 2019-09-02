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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
02.09.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Vuslat ne zaman başlayacak?

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Vuslat ne zaman başlayacak?

TRT1'de izleyiciyle buluşan ve başrollerini Kadir Doğulu, Devrim Özkan ile Mehmet Özgür'ün paylaştığı Vuslat dizisinin yeni sezonda ne zaman ekranlara gelmeye başlayacağı diziseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Vuslat ne zaman başlayacak?

Pazartesi akşamları ekranlara gelen Vuslat dizisi, geçtiğimiz aylarda yayınlanan 20. bölümüyle birlikte sezon finali yaparak ekranlara bir süreliğine ara vermişti. Eylül ayının başlamasıyla birlikte, sevilen dizinin yayın tarihi merak konusu oldu. İşte, Vuslat dizisinin yeni sezonu hakkında merak edilenler...

2019'un ilk haftası yayın hayatına başlayan ve kısa bir süre önce de sezon finali yapan Vuslat'ın eylül ayının son haftaları yeni bölümleriyle TRT ekranlarında olması bekleniyor. Dizinin yayın tarihi kesinleşirse haberimizde yer vereceğiz.

SEZON FİNALİNE NE OLMUŞTU?

Aziz ve Feride önlerine çıkacak tüm engelleri bilmelerine rağmen, birbirlerine sıkıca tutunmaya karar verirken, kendilerine hazırlanan kötü sürprizlerden habersiz, defilenin tatlı heyecanı ile beraber geçirecekleri her dakikanın tadını çıkarıyor. Yine iddialı olayları ekrana taşıyacak olan Vuslat dizisi, sezon finali bölümüyle TRT1 ekranında fırtınalar estirmeye devam ediyor.

Kerem’in itirafı Çağlar ailesinde deprem etkisi yaratırken, Kerem oyunlarına devam ediyor. Hiç tahmin etmediği biri, Kerem’in bütün planlarını alt üst etmek için harekete geçiyor. Faik ve Hasibe ise asıl şoku katıldıkları defilede yaşıyor.

Feride’den kurtulmak için en büyük planını devreye sokan Perihan, Nehir’le birlikte zaferini izlemek için defilede yerini alırken, beklemedik durumlar tüm dengeleri değiştiriyor.
Yolcu, Satranc-ı Urefa’da, tekrar “Araf” adımına ilerlerken, antikacıya gelen davetsiz bir misafir Abdullah ve Salih’i endişelendiriyor. Aziz tekrar Araf’ta kalırken, herkesin hayatını değiştirecek gerçekler gün yüzüne çıkıyor.

“Vuslat” dizisi büyük sezon finaliyle, sevginin gücüyle, yeni yüzleşmelerle, kurulan tuzaklarla, bozulan oyunlarla ve açığa çıkan yeni sırlarıyla evlerinize konuk olmaya geliyor…

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