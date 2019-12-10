Vuslat dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Vuslat neden yayınlanmadı?

Vuslat dizisinin yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkmayınca merak uyandırdı. Vuslat dizisi neden yok ve ne zaman yayınlanacak sorularına cevap arayan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, Vuslat neden yayınlanmadı? İşte, Vuslat dizisinin yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler

VUSLAT DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Vuslat dizisinin yeni bölümünün yayınlanmayacağı, dizinin resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu. Açıklamada, "Bu akşam #Vuslat’ın yeni bölümü yok ama hafta içi çok güzel bir ön izleme geliyor bizden söylemesi! Takipte kalın!" ifadeleri yer aldı.

Dizinin yapım ekibinden yeni bölümün ne zaman yayınlanacağına dair bilgi verilmezken, kısa süre içerisinde yeni bölümle ilgili ön izleme yayınlanacağı bilgisi aktarıldı.