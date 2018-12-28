Vuslat dizisi ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler?
Yeni dizi Vuslat’ın tanıtım fragmanı ekranlarda dönmeye başladı. TRT ekranlarında yayınlanacak olan Vuslat’ın başrolleri arasında uzun süredir ekranlardan uzak olan Kadir Doğulu da var. Peki, Vuslat dizisi ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler?
TRT1’in 7 Ocak pazartesi günü izleyicisi ile buluşacak olan yeni dizisi Vuslat; girdiği aşk yolculuğunda halden hale girecek ve pek çok badire atlatacak olan Aziz’in dönüşüm serüvenini anlatacak.
Almanya’da doğan ve 15 yaşında Türkiye’ye ailesi ile birlikte dönüş yapan Aziz karakterini canlandıracak olan Kadir Doğulu, rolü gereği otoriter, dikkatli, karizmatik, veliaht olarak aile şirketini yönetecek.
Vuslat’ta “aşık” kavramının bedenlenmiş hali olacak olan Doğulu, Aziz’i şöyle anlatıyor: ‘Dizide öncelikle Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı gibi imkansız aşkların hikayelerinden ilham alındı. Oynadığım karakter ise âşık olduğu andan itibaren kendini ve hayatı sorgulamaya başlıyor. Ancak bu aşk, Aziz konumundaki biri için birçok şeyden vazgeçmesini de gerektiriyor.”
Yapımcılığını A23 Medya’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Onbul’un oturduğu, senaryosunu ise Betül Yağsağan kaleme aldığı Vuslat'ın başrollerini Kadir Doğulu, Devrim Özkan ve Mehmet Özgür’ün paylaştığı dizinin kadrosunda Ümit Kantarcılar, Pelin Uluksar, Baran Bölükbaşı, Serra Pirinç, Gamze Süner Atay, Erdem Akakçe, Özcan Varaylı, Şeyla Halis, Gözde Kaya gibi birbirinden önemli isimlerde yer alıyor.
Vuslat, “İyi insan” olmak için çıkılan “aşk yolculuğu”nun serüvenleri üzerine kurgulanarak, tüm karakterlerin insana ait hallerini İbn-i Arabi’nin Satranc-ı Urefa oyunu ile anlatacak.
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