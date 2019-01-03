Vuslat dizisi ne zaman başlayacak? İşte oyuncu kadrosu
Vuslat dizisinin tanıtım fragmanları ekranlarda dönmeye devam ediyor. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Kadir Doğulu’nun da başrollerinde yer aldığı Vuslat dizisi çok yakında TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Peki, Vuslat dizisi ne zaman başlayacak? İşte tarih ve oyuncu kadrosu
Ocak ayında ekranlara “merhaba” diyecek olan Vuslat dizisinin 1. bölüm fragmanları yayınlandı. Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı gibi imkansız aşkların hikayelerinden ilham alındığı Vuslat dizisi 7 Ocak Pazartesi gününden itibaren ekrana gelmeye başlayacak. Vuslat'ın başrollerini Kadir Doğulu, Devrim Özkan ve Mehmet Özgür’ün paylaştığı dizinin kadrosunda Ümit Kantarcılar, Pelin Uluksar, Baran Bölükbaşı, Serra Pirinç, Gamze Süner Atay, Erdem Akakçe, Özcan Varaylı, Şeyla Halis, Gözde Kaya gibi birbirinden önemli isimlerde yer alıyor.
KONUSU VE KARAKTERLER
Almanya’da doğan ve 15 yaşında Türkiye’ye ailesi ile birlikte dönüş yapan Aziz karakterini canlandıracak olan Kadir Doğulu, rolü gereği otoriter, dikkatli, karizmatik, veliaht olarak aile şirketini yönetecek. Kadir Doğulu’ya Rüya dizisinde canlandırdığı İpek Giray karakteriyle tanınan Devrim Özkan eşlik edecek. Yapımcılığını A23 Medya’nın üstlendiği Vuslat dizisi; “İyi insan” olmak için çıkılan “aşk yolculuğu” nun serüvenleri üzerine kurgulanmış olup, aşkı ve insan hallerini anlatan bir yapıyı konu alırken, usta oyuncu Mehmet Özgür dizide “Salih Baba karakterine can verecek.
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