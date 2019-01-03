Vuslat dizisi ne zaman başlayacak? İşte oyuncu kadrosu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Televizyon
03.01.2019 - 12:21, Son Güncelleme:

Vuslat dizisi ne zaman başlayacak? İşte oyuncu kadrosu

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Vuslat dizisi ne zaman başlayacak? İşte oyuncu kadrosu

Vuslat dizisinin tanıtım fragmanları ekranlarda dönmeye devam ediyor. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Kadir Doğulu’nun da başrollerinde yer aldığı Vuslat dizisi çok yakında TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Peki, Vuslat dizisi ne zaman başlayacak? İşte tarih ve oyuncu kadrosu

Ocak ayında ekranlara “merhaba” diyecek olan Vuslat dizisinin 1. bölüm fragmanları yayınlandı. Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı gibi imkansız aşkların hikayelerinden ilham alındığı Vuslat dizisi 7 Ocak Pazartesi gününden itibaren ekrana gelmeye başlayacak. Vuslat'ın başrollerini Kadir Doğulu, Devrim Özkan ve Mehmet Özgür’ün paylaştığı dizinin kadrosunda Ümit Kantarcılar, Pelin Uluksar, Baran Bölükbaşı, Serra Pirinç, Gamze Süner Atay, Erdem Akakçe, Özcan Varaylı, Şeyla Halis, Gözde Kaya gibi birbirinden önemli isimlerde yer alıyor.

KONUSU VE KARAKTERLER

Almanya’da doğan ve 15 yaşında Türkiye’ye ailesi ile birlikte dönüş yapan Aziz karakterini canlandıracak olan Kadir Doğulu, rolü gereği otoriter, dikkatli, karizmatik, veliaht olarak aile şirketini yönetecek. Kadir Doğulu’ya Rüya dizisinde canlandırdığı İpek Giray karakteriyle tanınan Devrim Özkan eşlik edecek. Yapımcılığını A23 Medya’nın üstlendiği Vuslat dizisi; “İyi insan” olmak için çıkılan “aşk yolculuğu” nun serüvenleri üzerine kurgulanmış olup, aşkı ve insan hallerini anlatan bir yapıyı konu alırken, usta oyuncu Mehmet Özgür dizide “Salih Baba karakterine can verecek.

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