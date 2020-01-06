Vuslat dizisi bu akşam neden yok? Vuslat yeni bölüm ne zaman?

Vuslat bu hafta neden yok sorusu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Diziyi yakından takip eden pek çok vatandaş, pazartesi akşamları ekranlarda olan Vuslat'ın yeni bölümünün neden olmadığını sorguluyor. Peki, Vuslat yeni bölüm ne zaman? İşte, dizinin yeni bölüm tarihi ve bu hafta yayınlanmamasının nedeniyle ilgili detaylar.

VUSLAT BU HAFTA NEDEN YOK?

Yılbaşı tatili nedeniyle pek çok dizi ekran macerasına ara verdi, bu dizilerden biri de Vuslat oldu. TRT1'in sevilen dizinin yeni bölümünün gelecek hafta yayınlanması bekleniyor.

VUSLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz ve Feride’nin geçmişlerine dair yaptıkları araştırmalar onları ölümle burun buruna getirir. Aziz’in adaletin sağlanması ve gerçeklerin üzerindeki sis perdesinin kalkması için sorduğu sorular cevapsız kalır. Müzayede tarihi yaklaştıkça, Aziz ve Feride’nin üzerindeki kara bulutlar çoğalır. Peşlerindeki gizli elin tehditleri artmaya başlar. Feride, halasının şaibeli cinayetini çözmeye çalışırken, Aziz de Korkmazer ve Çağlar ailesinin geçmişte nasıl bir kader birliği içinde olduğunu anlamaya çalışır.



Kerem, bir yolunu bulup Aneta’yı Bülent’ten geri almak ister fakat başaramaz. Öfkesi gitgide daha tehlikeli boyutlara ulaşır. Kerem, artık Bülent’in istediği minyatürü almak için her yolu denemeye kararlıdır. Bülent ise zoraki bir şekilde de olsa Kerem ile kurduğu bağı kuvvetlendirmeye çalışarak onu kendi tarafına çekmenin derdine düşer. Bu uğurda Kerem’i Aziz’e karşı zehirlemekten geri durmaz.



Fırat, Kerem’den intikam alabilmek için tehlikeli bir planı devreye sokar. Fakat işin sonunda karşılaştığı durum, onu hiç ummadığı birine yönlendirir. Böylelikle önünde istediğinden daha fazlasına erişebilmenin imkanları belirir.