Vuslat bu hafta neden yok? Vuslat'ın yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
TRT1 ekranlarında yayınlanan Vuslat dizisinin, kanalın yayın akışında yer almaması izleyenlerin kafasında soru işaretleri oluşturdu. Vuslat'ın ekranlara gelen son bölümünde Tahsin’in, Feride’yi zorla alıkoyup ıssız bir yerde tehdit etmesi Aziz için bardağı taşıran son damla olmuştu. Peki, Vuslat bu hafta neden yok? Vuslat'ın yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
Kadir Doğulu ve Devrim Özkan'ın başrollerini paylaştığı Vuslat, 14 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanmayacak. Vuslat'ın 25. bölüm fragmanının ekranlara gelmesine rağmen, yeni bölümünün bu hafta yayınlanmayacak olması, dizinin hayranlarını meraklandırdı. Kanalın yayın akışında Vuslat'ın yayınlanacağı saatte Fransa Türkiye milli maçı yer alıyor. Dolayısıyla Vuslat'ın yeni bölümü 21 Ekim'de ekranlara gelecek.
Vuslat önümüzdeki hafta 25. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. İşte, Vuslat'ın yeni bölüm fragmanı....
VUSLAT'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Tahsin’in, Feride’yi zorla alıkoyup ıssız bir yerde tehdit etmesi Aziz için bardağı taşıran son damla oluyor. Aziz bütün köprüleri yıkarak babasıyla karşı karşıya geliyor ve onu en korktuğu şeyle köşeye sıkıştırıyor.
Aziz, şirketteki oyunları fark edip henüz adını koyamazken Nehir ise hala Aziz’in de, şirketin de kontrolünün kendinde olduğunu düşünür. Ancak Enes’in Serpil’e olan zaafı Nehir’e beklenmedik bir darbe vuracaktır.
Tahsin, Feride’den kurtulmak için ona bir teklif sunar, Feride yine ailesi ve aşkı arasında sıkışıp kalır. Şirkette de Nehir’in oyunları ve Aziz’in uzaklığı Feride’yi iyiden iyiye yalnızlaştıracak ve bir karar vermek zorunda bırakacaktır.
Hasibe, Feride’ye evde de huzur vermeyecek, gitmesi için elinden geleni ardına koymayacaktır. Nehir’in Hasibe’yle işbirliği, sadece Feride’yle ilgili değil Kerem’le ilgili de beklemediği kazançlar sağlayacaktır.
Fırat, ailesini Korkmazer’lerden kurtarmak adına, gizlice hazırladığı planı devreye sokar. Bu amacı için yapmayacağı iş, almayacağı risk yoktur artık.
Aneta günden güne geçmişteki güzel günlerine daha çok dalıp giderken, Kerem onun hatırladıklarından eksik parçaları bir araya getirir ve bütün okların tek bir yeri gösterdiğini fark eder. Kerem ailesini dağıtanlardan alacağı intikamı ilmek ilmek işlemeye başlamıştır.
Necmi, yüreğini soğutmak, ailesinin acısını dindirmek için girdiği karanlık mahzenlerde adım adım düşmanına yaklaşmaktadır.
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