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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 14.10.2019 - 18:23, Son Güncelleme:

Vuslat bu hafta neden yok? Vuslat'ın yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

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Vuslat bu hafta neden yok? Vuslat'ın yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Vuslat dizisinin, kanalın yayın akışında yer almaması izleyenlerin kafasında soru işaretleri oluşturdu. Vuslat'ın ekranlara gelen son bölümünde Tahsin’in, Feride’yi zorla alıkoyup ıssız bir yerde tehdit etmesi Aziz için bardağı taşıran son damla olmuştu. Peki, Vuslat bu hafta neden yok? Vuslat'ın yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Kadir Doğulu ve Devrim Özkan'ın başrollerini paylaştığı Vuslat, 14 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanmayacak. Vuslat'ın 25. bölüm fragmanının ekranlara gelmesine rağmen, yeni bölümünün bu hafta yayınlanmayacak olması, dizinin hayranlarını meraklandırdı. Kanalın yayın akışında Vuslat'ın yayınlanacağı saatte Fransa Türkiye milli maçı yer alıyor. Dolayısıyla Vuslat'ın yeni bölümü 21 Ekim'de ekranlara gelecek. 

Vuslat önümüzdeki hafta 25. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. İşte, Vuslat'ın yeni bölüm fragmanı....

VUSLAT'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Tahsin’in, Feride’yi zorla alıkoyup ıssız bir yerde tehdit etmesi Aziz için bardağı taşıran son damla oluyor. Aziz bütün köprüleri yıkarak babasıyla karşı karşıya geliyor ve onu en korktuğu şeyle köşeye sıkıştırıyor.

Aziz, şirketteki oyunları fark edip henüz adını koyamazken Nehir ise hala Aziz’in de, şirketin de kontrolünün kendinde olduğunu düşünür. Ancak Enes’in Serpil’e olan zaafı Nehir’e beklenmedik bir darbe vuracaktır.

Tahsin, Feride’den kurtulmak için ona bir teklif sunar, Feride yine ailesi ve aşkı arasında sıkışıp kalır. Şirkette de Nehir’in oyunları ve Aziz’in uzaklığı Feride’yi iyiden iyiye yalnızlaştıracak ve bir karar vermek zorunda bırakacaktır.

Hasibe, Feride’ye evde de huzur vermeyecek, gitmesi için elinden geleni ardına koymayacaktır. Nehir’in Hasibe’yle işbirliği, sadece Feride’yle ilgili değil Kerem’le ilgili de beklemediği kazançlar sağlayacaktır.

Fırat, ailesini Korkmazer’lerden kurtarmak adına, gizlice hazırladığı planı devreye sokar. Bu amacı için yapmayacağı iş, almayacağı risk yoktur artık.

Aneta günden güne geçmişteki güzel günlerine daha çok dalıp giderken, Kerem onun hatırladıklarından eksik parçaları bir araya getirir ve bütün okların tek bir yeri gösterdiğini fark eder. Kerem ailesini dağıtanlardan alacağı intikamı ilmek ilmek işlemeye başlamıştır.

Necmi, yüreğini soğutmak, ailesinin acısını dindirmek için girdiği karanlık mahzenlerde adım adım düşmanına yaklaşmaktadır.

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