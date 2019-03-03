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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.03.2019 - 21:49, Son Güncelleme:

Vuslat 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Kerem acı gerçekle yüzleşiyor

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Vuslat 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Kerem acı gerçekle yüzleşiyor

Pazartesi akşamları ekranlara gelen Vuslat dizisinin 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Yakın zaman önce yayın hayatına başlayan dizinin yeni bölümü yine heyecan dolu olacak. Vuslat'ın yeni bölümüne Kerem'in Aziz’den duydukları karşısında hayatının en acı gerçeği ile yüzleşmesi damga vuracak. Peki, Vuslat'ın yeni bölümünde başka neler olacak?

TRT1'de izleyiciyle buluşan ve başrollerini Kadir Doğulu, Devrim Özkan ile Mehmet Özgür'ün paylaştığı Vuslat dizisi, 4 Mart Pazartesi akşamı 9. bölümüyle ekranlarda olacak. İşte, Vuslat'ın merakla araştırılan yeni bölüm fragmanı ve 9. bölümün kısa özeti...

Yönetmen koltuğunda Murat Onbul'un oturduğu, senaryosunu ise Betül Yağsağan kaleme aldığı Vuslat'ın bu haftaki 9. bölümünde;

Halen ameliyatta olan Altan’ın durumundan Aziz ile birlikte mahalleli de çok endişelidir. Kerem, Aziz’den duydukları karşısında hayatının en acı gerçeği ile yüzleşir. Nefret, öfke ve acı dolu Kerem, Aziz’den öğrendikleri karşısından geçmişini sorgulamaya ve öğrenmeye çalışırken Tahsin’den bunun intikamını almaya hazırlanır.

Feride’yi alt etmek için Ceylan’ı yanına alan Nehir ile Feride arasındaki gerginlik gitgide artar. Madam Aneta hastaneden kızı Alice bulmak için kaçar. Korkmazer ailesini tutuklamak için delil arayan Yalçın, Feride’yi Aziz’den korumaya çalışırken, Aziz ise Feride’nin güvenini ve sevgisini kazanmaya çalışır. Altan’ın durumu ne olacak? Kerem, Tahsin’den intikam almak için ne yapacak? Aziz, Feride’nin güvenini kazanabilecek mi? Tüm bu soruların cevabı Vuslat’ın dokuzuncu bölümünde.

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