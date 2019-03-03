Vuslat 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Kerem acı gerçekle yüzleşiyor
Pazartesi akşamları ekranlara gelen Vuslat dizisinin 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Yakın zaman önce yayın hayatına başlayan dizinin yeni bölümü yine heyecan dolu olacak. Vuslat'ın yeni bölümüne Kerem'in Aziz’den duydukları karşısında hayatının en acı gerçeği ile yüzleşmesi damga vuracak. Peki, Vuslat'ın yeni bölümünde başka neler olacak?
TRT1'de izleyiciyle buluşan ve başrollerini Kadir Doğulu, Devrim Özkan ile Mehmet Özgür'ün paylaştığı Vuslat dizisi, 4 Mart Pazartesi akşamı 9. bölümüyle ekranlarda olacak. İşte, Vuslat'ın merakla araştırılan yeni bölüm fragmanı ve 9. bölümün kısa özeti...
Yönetmen koltuğunda Murat Onbul'un oturduğu, senaryosunu ise Betül Yağsağan kaleme aldığı Vuslat'ın bu haftaki 9. bölümünde;
Halen ameliyatta olan Altan’ın durumundan Aziz ile birlikte mahalleli de çok endişelidir. Kerem, Aziz’den duydukları karşısında hayatının en acı gerçeği ile yüzleşir. Nefret, öfke ve acı dolu Kerem, Aziz’den öğrendikleri karşısından geçmişini sorgulamaya ve öğrenmeye çalışırken Tahsin’den bunun intikamını almaya hazırlanır.
Feride’yi alt etmek için Ceylan’ı yanına alan Nehir ile Feride arasındaki gerginlik gitgide artar. Madam Aneta hastaneden kızı Alice bulmak için kaçar. Korkmazer ailesini tutuklamak için delil arayan Yalçın, Feride’yi Aziz’den korumaya çalışırken, Aziz ise Feride’nin güvenini ve sevgisini kazanmaya çalışır. Altan’ın durumu ne olacak? Kerem, Tahsin’den intikam almak için ne yapacak? Aziz, Feride’nin güvenini kazanabilecek mi? Tüm bu soruların cevabı Vuslat’ın dokuzuncu bölümünde.
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