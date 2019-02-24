Vuslat 8. bölüm fragmanında Emine'nin kaçırılma haberi şoke ediyor
Vuslat dizisi yayınlanan 8. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Emine’nin kaçırılma haberi Feride’yi istemeye gelenleri telaşa sokar. İşte, Vuslat dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Vuslat dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Aziz, Emine’nin peşine düşen Altan’ın vurulduğunu öğrenir. İşte, Vuslat dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Emine’nin kaçırılma haberi Feride’yi istemeye gelenleri telaşa sokar. Aziz, Emine’nin peşine düşen Altan’ın vurulduğunu öğrenir. Aziz ile Yalçın bir olup Emine ve Altan’ı bulmaya koyuluyorlar.
Kerem, ağabeyi Aziz ile babası Tahsin’e yeni bir oyun kurmaktadır. Oyuna Yalçın’da katılmak zorunda kalır. Bu oyun herkesin hayatını değiştirir.
Fırat ve Sultan hastaneye kaldırılan Madam Aneta’nın yanından hiç ayrılmaz. Aziz’i elde etmek için yeni planlar kurmaya başlayan Nehir, Kerem’e iş birliği teklif eder.
Mezcup, Emine ve Altan’ın bulunmalarına yardımcı olur. Altan bulunduğunda durumu çok ağır olduğundan hastaneye kaldırılır. Altan iyileşebilecek midir?
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