Vuslat 7. bölüm fragmanında Yalçın yeni deliller buluyor
Vuslat dizisi yayınlanan 7. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde yeni deliller bulan Yalçın, Aziz’i tekrar tutuklamaya gelir. İşte, Vuslat dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Vuslat dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Madam Aneta’nın hastalanıp hastaneye kaldırılmasından dolayı kendini suçlayan Fırat, kendini bir türlü affedemez. İşte, Vuslat dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Bu bölümde yeni deliller bulan Yalçın, Aziz’i tekrar tutuklamaya gelir. Madam Aneta’nın hastalanıp hastaneye kaldırılmasından dolayı kendini suçlayan Fırat, kendini bir türlü affedemez…
Holding’in yönetim kurulu toplanır. Aziz Korkmazer’in konuşacakları merak konusudur. İş aramaya başlayan Ceylan, tehlikeyle karşılaşınca Nehir’i arar.
Faik, Süleymanların Feride’yi istemeye geleceklerini Feride’ye anlatır ve Feride kabul eder.
Yönetim kurulunu ve ortakları acil bir toplantı ile bir araya getiren Aziz, imzalarıyla birlikte Tahsin’i devreden çıkarıp Kerem’i saf dışı bırakır. Bu haber hastaneden yeni çıkan Perihan’ı çok mutlu eder. Kerem ile Aziz arasındaki ipler iyice gerilir.
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