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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
17.02.2019 - 18:19, Son Güncelleme:

Vuslat 7. bölüm fragmanında Yalçın yeni deliller buluyor

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Vuslat 7. bölüm fragmanında Yalçın yeni deliller buluyor

Vuslat dizisi yayınlanan 7. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde yeni deliller bulan Yalçın, Aziz’i tekrar tutuklamaya gelir. İşte, Vuslat dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Vuslat dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Madam Aneta’nın hastalanıp hastaneye kaldırılmasından dolayı kendini suçlayan Fırat, kendini bir türlü affedemez. İşte, Vuslat dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Bu bölümde yeni deliller bulan Yalçın, Aziz’i tekrar tutuklamaya gelir. Madam Aneta’nın hastalanıp hastaneye kaldırılmasından dolayı kendini suçlayan Fırat, kendini bir türlü affedemez…

Holding’in yönetim kurulu toplanır. Aziz Korkmazer’in konuşacakları merak konusudur. İş aramaya başlayan Ceylan, tehlikeyle karşılaşınca Nehir’i arar.

Faik, Süleymanların Feride’yi istemeye geleceklerini Feride’ye anlatır ve Feride kabul eder.
Yönetim kurulunu ve ortakları acil bir toplantı ile bir araya getiren Aziz, imzalarıyla birlikte Tahsin’i devreden çıkarıp Kerem’i saf dışı bırakır. Bu haber hastaneden yeni çıkan Perihan’ı çok mutlu eder. Kerem ile Aziz arasındaki ipler iyice gerilir.

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