Vuslat 6. bölüm fragmanında şoke eden dakikalar
Vuslat dizisi yayınlanan 6. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanan son bölümünde Feride’yi kurtaran Aziz ve diğerlerinin yolu Salih Baba’nın dükkânına düşmüştü. Yeni bölümde ise neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte, Vuslat dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Vuslat dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine gerilim dolu dakikalar yaşatacak. Dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte, Vuslat dizisinin yeni bölüm fragmanı.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Feride’yi kurtaran Aziz ve diğerlerinin yolu Salih Baba’nın dükkânına düşer. Faik, yeni eve alışmayı reddetmektedir. Kerem, Fırat’ı tehlikeli bir durumun içine atar. Feride tüm bildiklerini Yalçın’a anlatır. Yalçın, Aziz’i yakalamak için elinden geleni yapar. Nehir, Feride’ye bilenmeye devam eder. Fırat’ın gizli görevi Aziz ve Kerem’i tekrar karşı karşıya getirir. Mahalleli, Faik’e unutamayacağı bir iyilik yapar. Salih Baba, geçmişin ve bugünün gizemlerini hâlâ saklı tutar.
Bir “aşk yolculuğu” nun serüvenini anlatan Vuslat, Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı gibi imkânsız aşkların hikayelerinden ilham alarak, İbn Arabi’nin Satranc-ı Urefa oyununun üzerine inşa ediliyor. Bu oyun, İslam tasavvufunda kişinin “İnsan-ı Kâmil” olma yolculuğundaki 101 basamaktan oluşuyor. Oyunun her basamağındaki maddeler ise “iyi insan” olmak için gereken temel insani kavramlardan başlayarak, derinleşen bir yapıyı irdeliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle