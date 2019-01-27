Vuslat 4. bölüm fragmanında şoke eden anlar
Vuslat dizisi yayınlanan 4. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan ve gerilim dolu dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde neler yaşanacağı diziseverler tarafından merak ediliyor. İşte, Vuslat dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Vuslat dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanan son bölümünde Aziz’in yolu Meczup’la yeniden kesişmişti. Diziseverler yeni bölümde neler yaşanacağını merak etmeye başladı. İşte, Vuslat dizisinin yeni bölüm fragmanı.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Aziz’in yolu Meczup’la yeniden kesişiyor. Kerem; Fırat ve Feride’ye reddedemeyecekleri teklifler yapıyor. Davut, Şükrü’yü aramaya devam ediyor. Feride ve Hasibe’nin konuşmasını duyan Faik karakolun yolunu tutuyor. Salih, Ahmet ve Tekin’i gizemli bir göreve çıkarıyor. Aziz, nezaretten çıkınca herkesle yüzleşiyor. Meczub, gizemli bir şekilde salıveriliyor. Kerem, oyunlarını oynamaya devam ediyor. Fırat, mahalleye caka satmaya dönüyor ancak beklemediği bir tepkiyle karşılaşıyor. Kerem’in gizli planı hiç beklenmedik bir olayla sonuçlanıyor.
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