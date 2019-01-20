Vuslat 3. bölüm fragmanında Aziz’in yolu Meczup’la kesişiyor
Vuslat dizisi yayınlanan 3. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Aziz’in yolu Meczup’la yeniden kesişiyor. Kerem; Fırat ve Feride’ye reddedemeyecekleri teklifler yapıyor. İşte, Vuslat dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Vuslat dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Davut, Şükrü’yü aramaya devam ediyor. Feride ve Hasibe’nin konuşmasını duyan Faik karakolun yolunu tutuyor. İşte, Vuslat dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Aziz’in yolu Meczup’la yeniden kesişiyor. Kerem; Fırat ve Feride’ye reddedemeyecekleri teklifler yapıyor. Davut, Şükrü’yü aramaya devam ediyor. Feride ve Hasibe’nin konuşmasını duyan Faik karakolun yolunu tutuyor. Salih, Ahmet ve Tekin’i gizemli bir göreve çıkarıyor. Aziz, nezaretten çıkınca herkesle yüzleşiyor. Meczub, gizemli bir şekilde salıveriliyor. Kerem, oyunlarını oynamaya devam ediyor. Fırat, mahalleye caka satmaya dönüyor ancak beklemediği bir tepkiyle karşılaşıyor. Kerem’in gizli planı hiç beklenmedik bir olayla sonuçlanıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle