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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
20.01.2019 - 18:17, Son Güncelleme:

Vuslat 3. bölüm fragmanında Aziz’in yolu Meczup’la kesişiyor

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Vuslat 3. bölüm fragmanında Aziz’in yolu Meczup’la kesişiyor

Vuslat dizisi yayınlanan 3. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Aziz’in yolu Meczup’la yeniden kesişiyor. Kerem; Fırat ve Feride’ye reddedemeyecekleri teklifler yapıyor. İşte, Vuslat dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Vuslat dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Davut, Şükrü’yü aramaya devam ediyor. Feride ve Hasibe’nin konuşmasını duyan Faik karakolun yolunu tutuyor. İşte, Vuslat dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Aziz’in yolu Meczup’la yeniden kesişiyor. Kerem; Fırat ve Feride’ye reddedemeyecekleri teklifler yapıyor. Davut, Şükrü’yü aramaya devam ediyor. Feride ve Hasibe’nin konuşmasını duyan Faik karakolun yolunu tutuyor. Salih, Ahmet ve Tekin’i gizemli bir göreve çıkarıyor. Aziz, nezaretten çıkınca herkesle yüzleşiyor. Meczub, gizemli bir şekilde salıveriliyor. Kerem, oyunlarını oynamaya devam ediyor. Fırat, mahalleye caka satmaya dönüyor ancak beklemediği bir tepkiyle karşılaşıyor. Kerem’in gizli planı hiç beklenmedik bir olayla sonuçlanıyor.

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