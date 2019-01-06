Vuslat 1. bölüm fragmanında heyecan dorukta
Vuslat dizisi yayınlanan 1. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan ilk bölümünde gizemli bir rüya, geçmişten gelen bir saat ve karanlık bir olay Aziz ve Feride’yi birbirine bağlıyor. İşte, Vuslat dizisinin 1. bölüm fragmanı.
Vuslat dizisi yayınlanan 1. bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan ilk bölümünde Aziz, önemli bir iş anlaşmasını yürütürken üvey kardeşi Kerem’le gerilim yaşıyor. İşte, Vuslat dizisinin 1. bölüm fragmanı.
İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Gizemli bir rüya, geçmişten gelen bir saat ve karanlık bir olay Aziz ve Feride’yi birbirine bağlıyor. Aziz, önemli bir iş anlaşmasını yürütürken üvey kardeşi Kerem’le gerilim yaşıyor. Feride, babasıyla ilgili endişeliyken kardeşi Fırat’la ilgili bir gerçeği öğreniyor. Salih, kadim bir bilgelik oyununu mahalleliye tanıtıyor. Feride’nin babası Faik acı bir olayla karşılaşıyor.
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