Vikings’in Ragnar Lothbrok’u Travis Fimmel kimdir?
‘Vikings’ dizisinin yıldız ismi Travis Fimmel, İstanbul Film Festivali’nin 37’nci açılış filmi ‘Lean On Pete’i sunmak üzere Türkiye'ye geldi. Kral Ragnar rolüyle tanınan Avustralyalı oyuncu Travis Fimmel’in özel yaşamı merak konusu oldu. Peki Travis Fimmel kimdir, kaç yaşında?
Avustralyalı aktör ve eski model Travis Fimmel, 15 Temmuz 1979 tarihinde doğdu. En çok bilinen rolü Ragnar Lothbrok olarak oynadığı History TV kanalında yayımlanan Vikings dizisindedir. Yakın zamanda ise Warcraft filminde Anduin Lothar karakterini canlandırmıştır.
RAGNAR LODBROK KARAKTERİ
Başarılı bir komutan olan Ragnar Fransa ve İngiltere içlerine başarılı askeri seferler düzenlemiştir. Danimarka tahtına çıkmak için mücadele ederek başarılı olmuş hem Danimarka hem de İsveç kralı olmuştur. Odin'den geldiğini öne sürmüş, ünlü kadın savaşçılar Lagertha ve Aslaug ile evlenmiştir.[2] Sagalarda oğulları başarılı savaşçılar İvar ve Björn'ün şöhreti gerisinde kalacağı korkusunun olduğu yazılır. Özellikle Fransa'da nehirleri kullanarak çok geniş çaplı bir bölgeyi yağmalamayı başarmıştır. Çok hareketli olduğundan güçlü Frank süvarisinin istediği meydan muharebelerinden kaçınmış, beklenmedik cesur seferlere girişmiştir. 9. yüzyılda çok sayıda muharebeden galip çıktıktan sonra İngiltere'de kral Ælla'ya esir düşmüş ve aşağılayıcı bir şekilde yılanların olduğu bir çukura atılarak öldürülmüştür. Hayatına dair anlatılan çok sayıda efsane birbirinden çok fa
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