Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan 'Diriliş Ertuğrul' setine ziyaret
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, TRT'nin 65 ülkede seyredilen dizisi "DirilişErtuğrul"un Beykoz'daki setini ziyaret etti.Arabasını yol boyunca kendisi kullanan Maduro, dizideki "Alp" karakterleri tarafından at üstünde karşılandı.
Maduro, eşi Cilia Flores ve beraberindeki heyetle dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ve yönetmeni Metin Günay'dan dizi ve set çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Kendisini karşılayan oyunculara dizideki adlarıyla hitap eden ve onlarla şakalaşan Venezuela Devlet Başkanı, platodaki demirci bölümünde demir dövdü.
Maduro ve beraberindekiler daha sonra Ertuğrul Bey'in çadırına geçti ve burada kafasına börk takarak, ekiple bir süre sohbet etti.
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